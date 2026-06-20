Τραγωδία στα Πηγάδια Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρός 25χρονος που έπεσε με μηχανή σε βράχια
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αιτωλοακαρνανία

Τραγωδία στα Πηγάδια Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρός 25χρονος που έπεσε με μηχανή σε βράχια

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε βραχώδες σημείο – Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών

Τραγωδία στα Πηγάδια Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρός 25χρονος που έπεσε με μηχανή σε βράχια
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Ένας 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σκοτώθηκε το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Πηγάδια Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, βυθίζοντας στη θλίψη την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός δικυκλιστής κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν υπό διερεύνηση, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Τραγωδία στα Πηγάδια Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρός 25χρονος που έπεσε με μηχανή σε βράχια


Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος. Η πρόσκρουση ήταν μοιραία για τον 25χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το τροχαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της εκτροπής της μοτοσικλέτας.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μετά το δυστύχημα, ενώ η είδηση του θανάτου του νεαρού οδηγού προκάλεσε μεγάλη θλίψη στα Πηγάδια Ξηρομέρου και την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: messolonghivoice.gr
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