Τζον Μπον Τζόβι για Μπρους Σπρίνγκστιν: Το ότι γίναμε φίλοι παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας μου
Τζον Μπον Τζόβι για Μπρους Σπρίνγκστιν: Το ότι γίναμε φίλοι παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας μου
Ο 64χρονος τραγουδιστής αναφέρθηκε στη φιλία του με τον μουσικό σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη λίγο πριν την περιοδεία με την μπάντα του
Για τη φιλία του με τον Μπρους Σπρίνγκστιν μίλησε ο Τζον Μπον Τζόβι, δηλώνοντας πως επηρέασε σημαντικά την καλλιτεχνική του διαδρομή.
«Θεωρώ τον εαυτό μου, αστειευόμενος, τον πρίγκιπα του Νιου Τζέρσεϊ», λέει χαριτολογώντας ο 64χρονος Μπον Τζόβι για τη θέση του στη διαδοχή της μουσικής «βασιλικής οικογένειας» του Νιου Τζέρσεϊ, τον 76χρονο Σπρίνγκστιν.
Kαι οι δύο γεννήθηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ και έκαναν τα πρώτα του βήματα στο εμβληματικό μουσικό στέκι Stone Pony, στο Άσμπερι Παρκ του Νιου Τζέρσεϊ. «Αν ήσουν από το Νιου Τζέρσεϊ και είχες οποιαδήποτε σχέση με τη μουσική βιομηχανία, έπρεπε να ξέρεις τι ήταν η E Street Band, ακόμη κι αν δεν ήταν του γούστου σου μουσικά. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ροκ εν ρολ του Νιου Τζέρσεϊ. Φυσικά, υπήρχε ο Φρανκ Σινάτρα, υπήρχε ο Φράνκι Βάλι, υπήρχε η Γουίτνεϊ Χιούστον· υπάρχουν απίστευτοι τραγουδιστές, αλλά η E Street Band ήταν εξαιρετικά σημαντική για οποιονδήποτε έπιανε ηλεκτρική κιθάρα», εξήγησε ο Μπον Τζόβι.
Όσον αφορά στη φιλία τους, ο 64χρονος τραγουδιστής δήλωσε ότι αποτελεί πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του και της καλλιτεχνής του πορείας. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι: «Το ότι γίναμε πολύ καλοί φίλοι με τα χρόνια παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας μου, γιατί εκείνοι ήταν οι δικοί μας Beatles. Έκαναν το αδύνατο δυνατό — 25 μίλια από το σπίτι σου υπήρχε ένας άνθρωπος που έφτιαχνε δίσκους. Δεν ήταν απλώς αφίσες στον τοίχο· ήταν ακριβώς εκεί. Οπότε, όταν είσαι 17, αυτό είναι σαν να βλέπεις τον Ιησού και τους μαθητές του».
Ο Μπον Τζόβι, ο οποίος σύντομα θα ξεκινήσει την περιοδεία του Forever, είχε αναφερθεί στη φιλιά του με τον Σπρίνγκστιν και στη σειρά ντοκιμαντέρ του 2024 «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story», αποκαλύπτοντας ότι μία από τις αγαπημένες τους συνήθειες είναι οι μεγάλες διαδρομές με το αυτοκίνητο.
«Ήταν ένας ήρωας για μένα μεγαλώνοντας. Η E Street Band είναι όλοι 12, 13, 14 χρόνια μεγαλύτεροι, οπότε είναι σαν μεγάλα αδέλφια. Και μετά, η σύνδεσή μας είναι βαθιά, σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο φιλίας, γιατί πόσοι άνθρωποι μπορούν να μιλούν όπως μιλάμε εμείς, από τόσο κοντά, για τη ζωή, την αγάπη και την απώλεια. Και μιλάω με έναν άνθρωπο που είναι στην επόμενη έξοδο στον δρόμο, οπότε είναι σαν το Φάντασμα των Μελλοντικών Χριστουγέννων. Ξεκινώντας από εκεί, και αποτίοντας φόρο τιμής σε αυτό που σήμαιναν για μένα όταν ήμουν παιδί, και μετά, φυσικά, σε όλα όσα έκανα με τον δικό μου τρόπο», είχε πει ο Μπον Τζόβι στο PEOPLE το 2024 για τη φιλία τους. «Οπότε η σχέση μας είναι βαθιά, είναι αγαπημένος μου φίλος και πραγματικά είναι σαν μεγάλος αδελφός».
«Θεωρώ τον εαυτό μου, αστειευόμενος, τον πρίγκιπα του Νιου Τζέρσεϊ», λέει χαριτολογώντας ο 64χρονος Μπον Τζόβι για τη θέση του στη διαδοχή της μουσικής «βασιλικής οικογένειας» του Νιου Τζέρσεϊ, τον 76χρονο Σπρίνγκστιν.
Kαι οι δύο γεννήθηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ και έκαναν τα πρώτα του βήματα στο εμβληματικό μουσικό στέκι Stone Pony, στο Άσμπερι Παρκ του Νιου Τζέρσεϊ. «Αν ήσουν από το Νιου Τζέρσεϊ και είχες οποιαδήποτε σχέση με τη μουσική βιομηχανία, έπρεπε να ξέρεις τι ήταν η E Street Band, ακόμη κι αν δεν ήταν του γούστου σου μουσικά. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ροκ εν ρολ του Νιου Τζέρσεϊ. Φυσικά, υπήρχε ο Φρανκ Σινάτρα, υπήρχε ο Φράνκι Βάλι, υπήρχε η Γουίτνεϊ Χιούστον· υπάρχουν απίστευτοι τραγουδιστές, αλλά η E Street Band ήταν εξαιρετικά σημαντική για οποιονδήποτε έπιανε ηλεκτρική κιθάρα», εξήγησε ο Μπον Τζόβι.
Όσον αφορά στη φιλία τους, ο 64χρονος τραγουδιστής δήλωσε ότι αποτελεί πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του και της καλλιτεχνής του πορείας. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι: «Το ότι γίναμε πολύ καλοί φίλοι με τα χρόνια παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας μου, γιατί εκείνοι ήταν οι δικοί μας Beatles. Έκαναν το αδύνατο δυνατό — 25 μίλια από το σπίτι σου υπήρχε ένας άνθρωπος που έφτιαχνε δίσκους. Δεν ήταν απλώς αφίσες στον τοίχο· ήταν ακριβώς εκεί. Οπότε, όταν είσαι 17, αυτό είναι σαν να βλέπεις τον Ιησού και τους μαθητές του».
Jon Bon Jovi Discusses Why Becoming 'Good Friends' with Bruce Springsteen Was So Meaningful (Exclusive) https://t.co/WlWu78TeGg— People (@people) June 19, 2026
«Ήταν ένας ήρωας για μένα μεγαλώνοντας. Η E Street Band είναι όλοι 12, 13, 14 χρόνια μεγαλύτεροι, οπότε είναι σαν μεγάλα αδέλφια. Και μετά, η σύνδεσή μας είναι βαθιά, σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο φιλίας, γιατί πόσοι άνθρωποι μπορούν να μιλούν όπως μιλάμε εμείς, από τόσο κοντά, για τη ζωή, την αγάπη και την απώλεια. Και μιλάω με έναν άνθρωπο που είναι στην επόμενη έξοδο στον δρόμο, οπότε είναι σαν το Φάντασμα των Μελλοντικών Χριστουγέννων. Ξεκινώντας από εκεί, και αποτίοντας φόρο τιμής σε αυτό που σήμαιναν για μένα όταν ήμουν παιδί, και μετά, φυσικά, σε όλα όσα έκανα με τον δικό μου τρόπο», είχε πει ο Μπον Τζόβι στο PEOPLE το 2024 για τη φιλία τους. «Οπότε η σχέση μας είναι βαθιά, είναι αγαπημένος μου φίλος και πραγματικά είναι σαν μεγάλος αδελφός».
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