Ο Αλμιρόν της Παραγουάης έγινε ο πρώτος παίκτης που αποβλήθηκε επειδή μίλησε κρύβοντας το στόμα του - Δείτε βίντεο
Ο Αλμιρόν της Παραγουάης έγινε ο πρώτος παίκτης που αποβλήθηκε επειδή μίλησε κρύβοντας το στόμα του - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της FIFA, αυτό τιμωρείται με κόκκινη κάρτα
Ο Μιγκέλ Αλμιρόν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης που αποβάλλεται για ομιλία με καλυμμένο στόμα, μετά από παρέμβαση του VAR.
Με αριθμητικό μειονέκτημα ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο η Παραγουάη, καθώς στο 45+3 ο Αλμιρόν αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα, σε μια φάση που ήδη προκαλεί συζητήσεις.
Συγκεκριμένα, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Ατλάντα Γιουνάιτεντ φέρεται να απηύθυνε σχόλιο προς τον Μουλντούρ, καλύπτοντας το στόμα του, κίνηση που πλέον εμπίπτει στους νέους κανονισμούς της FIFA. Ο διαιτητής, μετά από υπόδειξη του VAR, κλήθηκε να εξετάσει τη φάση στο on-field review και, αφού την αξιολόγησε, προχώρησε στην απευθείας αποβολή του Αλμιρόν.
Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η Τουρκία να αποκτήσει αριθμητικό πλεονέκτημα, ενώ ο Αλμιρόν καταγράφεται ως ο πρώτος παίκτης της διοργάνωσης που τιμωρείται με κόκκινη κάρτα για αυτή τη συγκεκριμένη παράβαση.
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Με αριθμητικό μειονέκτημα ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο η Παραγουάη, καθώς στο 45+3 ο Αλμιρόν αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα, σε μια φάση που ήδη προκαλεί συζητήσεις.
Συγκεκριμένα, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Ατλάντα Γιουνάιτεντ φέρεται να απηύθυνε σχόλιο προς τον Μουλντούρ, καλύπτοντας το στόμα του, κίνηση που πλέον εμπίπτει στους νέους κανονισμούς της FIFA. Ο διαιτητής, μετά από υπόδειξη του VAR, κλήθηκε να εξετάσει τη φάση στο on-field review και, αφού την αξιολόγησε, προχώρησε στην απευθείας αποβολή του Αλμιρόν.
Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η Τουρκία να αποκτήσει αριθμητικό πλεονέκτημα, ενώ ο Αλμιρόν καταγράφεται ως ο πρώτος παίκτης της διοργάνωσης που τιμωρείται με κόκκινη κάρτα για αυτή τη συγκεκριμένη παράβαση.
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