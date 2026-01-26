Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Κένταλ Τζένερ: Η γυμνή Κυριακή της στο Instagram, δείτε φωτογραφίες
Το διάσημο μοντέλο ανέβασε επικίνδυνα τη θερμοκρασία στα social media
Να ανεβάσει τη θερμοκρασία - μάλλον με υπερβολικό τρόπο - επιχείρησε η Κένταλ Τζένερ με την ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Κυριακής στο Instagram.
Το διάσημο μοντέλο ανέβασε συνολικά πέντε φωτογραφίες από τις οποίες μόνο σε δύο ήταν.. ντυμένη.
Στις άλλες τέσσερις είτε θα ήταν γυμνή στο κρεβάτι, είτε θα πόζαρε γυμνόστηθη είτε θα δημοσίευε ένα κοντινό καρέ από τα οπίσθιά της με μισοκατεβασμένο το εσώρουχο
Με τις φωτογραφίες αυτές ήταν μάλλον αναμενόμενο η ανάρτηση της Κένταλ Τζένερ να συγκεντρώσει πάνω από 3,3 εκατομμύρια like και χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια για την ίδια και τη σιλουέτα της.
