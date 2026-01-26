Κένταλ Τζένερ: Η γυμνή Κυριακή της στο Instagram, δείτε φωτογραφίες
GALA
Κένταλ Τζένερ Instagram γυμνή Μοντέλο

Κένταλ Τζένερ: Η γυμνή Κυριακή της στο Instagram, δείτε φωτογραφίες

Το διάσημο μοντέλο ανέβασε επικίνδυνα τη θερμοκρασία στα social media

Κένταλ Τζένερ: Η γυμνή Κυριακή της στο Instagram, δείτε φωτογραφίες
13 ΣΧΟΛΙΑ
Να ανεβάσει τη θερμοκρασία - μάλλον με υπερβολικό τρόπο - επιχείρησε η Κένταλ Τζένερ με την ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Κυριακής στο Instagram.

Το διάσημο μοντέλο ανέβασε συνολικά πέντε φωτογραφίες από τις οποίες μόνο σε δύο ήταν.. ντυμένη.

Κένταλ Τζένερ: Η γυμνή Κυριακή της στο Instagram, δείτε φωτογραφίες
Κένταλ Τζένερ: Η γυμνή Κυριακή της στο Instagram, δείτε φωτογραφίες
Κένταλ Τζένερ: Η γυμνή Κυριακή της στο Instagram, δείτε φωτογραφίες


Στις άλλες τέσσερις είτε θα ήταν γυμνή στο κρεβάτι, είτε θα πόζαρε γυμνόστηθη είτε θα δημοσίευε ένα κοντινό καρέ από τα οπίσθιά της με μισοκατεβασμένο το εσώρουχο

Με τις φωτογραφίες αυτές ήταν μάλλον αναμενόμενο η ανάρτηση της Κένταλ Τζένερ να συγκεντρώσει πάνω από 3,3 εκατομμύρια like και χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια για την ίδια και τη σιλουέτα της.


13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης