Αντιδράσεις για την υποψηφιότητα του «F1» με τον Μπραντ Πιτ στα Όσκαρ 2026, ενώ έμεινε εκτός το «Wicked: For Good»

Αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ 2026 , καθώς η ταινία « F1 » με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ προτάθηκε για Καλύτερη Ταινία, την ώρα που το «» έμεινε εκτός.Το «F1», στο οποίο ο Πιτ πρωταγωνιστεί και συμμετέχει στην παραγωγή, συγκέντρωσε συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ, μεταξύ αυτών και για Καλύτερη Ταινία. Αντιθέτως, το «Wicked: For Good», παρότι είχε διακριθεί σε άλλες απονομές και είχε λάβει υποψηφιότητες στα Golden Globes και στα Critics Choice Awards, αποκλείστηκε πλήρως από τις υποψηφιότητες της Ακαδημίας , που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο X εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, με σχόλια όπως: «Πώς γίνεται το F1 να παίρνει υποψηφιότητα και το Wicked: For Good όχι;», «Είναι τρελό που το F1 προτάθηκε για Καλύτερη Ταινία αντί για το Wicked: For Good» και «F1 αλλά όχι Wicked; Είμαστε σοβαροί;». Ορισμένοι σχολίασαν ότι η μόνη κατηγορία στην οποία θα έπρεπε να διακριθεί το «F1» είναι αυτή του soundtrack.Παράλληλα, σημειώθηκε έντονη δυσαρέσκεια και για τις ερμηνείες στο «Wicked: For Good». Η Αριάνα Γκράντε δεν έλαβε υποψηφιότητα στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου, παρότι είχε προταθεί πέρυσι για την πρώτη ταινία της σειράς. Εκτός έμειναν επίσης, η Σίνθια Ερίβο για Α΄ Γυναικείο Ρόλο, καθώς και το ίδιο το φιλμ από την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. Το μιούζικαλ δεν έλαβε ούτε υποψηφιότητα για Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι, παρότι περιλάμβανε νέα τραγούδια, όπως τα «No Place Like Home» και «The Girl In The Bubble».Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, σηματοδοτώντας μία ιστορική στιγμή για την ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, η οποία συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες, αριθμός-ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένης και της Καλύτερης Ταινίας. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Bugonia», «F1», «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «One Battle After Another», «The Secret Agent», «Sentimental Value» και «Train Dreams».Στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου, φαβορί θεωρείται η Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Hamnet», με ανταγωνίστριες τις Ρόουζ Μπερν («If I Had Legs I Would Kick You»), Κέιτ Χάντσον («Song Sung Blue»), Ρενάτε Ράινσβε («Sentimental Value») και Έμα Στόουν («Bugonia»).

Για Β΄ Γυναικείο Ρόλο, οι υποψηφιότητες είναι: Έλ Φάνινγκ («Sentimental Value»), Ίνγκα Ίμπσντότερ Λιλέας, Έιμι Μάντιγκαν («Weapons»), Γούνμι Μοσάκου («Sinners») και Τεϊάνα Τέιλορ («One Battle After Another»). Εκτός έμεινε και η Γκουίνεθ Πάλτροου για το «Marty Supreme».



Στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου, υποψήφιοι είναι οι Μπενίσιο ντελ Τόρο («One Battle After Another»), Τζέικομπ Έλορντι («Frankenstein»), Ντελρόι Λίντο («Sinners»), Σον Πεν («One Battle After Another») και Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Sentimental Value»), ενώ θεωρούνται σημαντικές παραλείψεις οι Πολ Μέσκαλ («Hamnet»), Άνταμ Σάντλερ («Jay Kelly») και Τζέσι Πλέμονς («Bugonia»). Σκηνοθετικά, υποψήφιοι είναι οι Κλόε Ζάο («Hamnet»), Τζος Σάφντι («Marty Supreme»), Πολ Τόμας Άντερσον («One Battle After Another»), Γιοακίμ Τρίερ («Sentimental Value») και Ράιαν Κούγκλερ («Sinners»).



Φέτος, η Ακαδημία εισήγαγε και νέα κατηγορία για το Καλύτερο Κάστινγκ, με υποψήφιους τους Νίνα Γκολντ («Hamnet»), Τζένιφερ Βεντίτι («Marty Supreme»), Κασάντρα Κουλουκούντις («One Battle After Another»), Γκαμπριέλ Ντομίνγκες («The Secret Agent») και Φρανσίν Μεϊσλέρ («Sinners»). Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων προτάθηκαν οι ταινίες «Arco», «Elio», «KPop Demon Hunters», «Little Amelie Or the Character Of Rain» και «Zootopia 2».