Η Έιμι Μάντιγκαν είναι υποψήφια για Όσκαρ μετά από 40 χρόνια: Η υποκριτική είναι ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι, δήλωσε
Η 75χρονη ηθοποιός απέσπασε μία υποψηφιότητα στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου Weapons
Για πρώτη φορά μετά από ακριβώς σαράντα χρόνια, η Έιμι Μάντιγκαν επιστρέφει στην κούρσα των Όσκαρ.
Η ηθοποιός είναι υποψήφια για την ερμηνεία της στην ταινία Weapons και πλέον εντάσσεται στην κατηγορία των πρωταγωνιστών που έχουν προταθεί για χρυσό αγαλματίδιο για τη συμμετοχή τους σε ταινίες τρόμου — ανάμεσά τους οι Άντονι Χόπκινς και Τζόντι Φόστερ (Η σιωπή των αμνών), Κάθι Μπέιτς (Misery), Ρουθ Γκόρντον (Το μωρό της Ρόζμαρι) και Έλεν Μπέρστιν (Ο εξορκιστής).
«Είμαι πραγματικά αποσβολωμένη από όλη αυτή τη διαδρομή που έχω κάνει», δήλωσε στο PEOPLE αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς για το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. «Είναι απλώς ένα ακόμη κομμάτι αυτής της πορείας που δεν το περίμενα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη και βαθιά ικανοποιημένη. Είναι μια αντανάκλαση της ταινίας Weapons και του τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνεται ο κόσμος σε αυτήν. Και αυτό — δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από αυτό», τόνισε.
Η Μάντιγκαν είναι υποψήφια στην ίδια κατηγορία με τις Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντότερ Λίλεας από το Sentimental Value, καθώς και με τη Γουούνμι Μοσάκου (Sinners) και την Τεγάνα Τέιλορ (One Battle After Another). Η τελευταία φορά που η 75χρονη Μάντιγκαν είχε προταθεί για Όσκαρ ήταν το 1986, για το ρομαντικό δράμα Twice in a Lifetime, όπου πρωταγωνιστούσε δίπλα στους Τζιν Χάκμαν, Αν-Μάργκρετ και Έλεν Μπέρστιν.
«Σημαίνει απλώς ότι μπορείς να έχεις μια μακρά καριέρα. Και εγώ είχα μια μακρά καριέρα και συνεχίζω», δήλωσε η Μάντιγκαν, όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει για εκείνη να λαμβάνει δεύτερη υποψηφιότητα τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη.
«Οι άνθρωποι λένε συχνά “αν έχεις ένα όνειρο, ακολούθησέ το” και τα λοιπά», πρόσθεσε. «Όμως αυτά είναι αληθινά πράγματα όταν ηθοποιοί, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες ανεβαίνουν στο βήμα και τα λένε, γιατί πρόκειται για ένα μακρύ, επίπονο ταξίδι, που απαιτεί πολλή δουλειά. Μην αποθαρρύνεστε. Και είναι πραγματικά αλήθεια. Όταν εμφανίζεται ένα καλό υλικό, οι ηθοποιοί θέλουν να το αρπάξουν από τον λαιμό. Είναι συναρπαστικό. Γι’ αυτό κάνουμε αυτό που κάνουμε. Όλα λοιπόν κύλησαν σαν ένας στρόβιλος, αλλά ήταν πολύ συναρπαστικά».
