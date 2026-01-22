Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Η Κάιλι Μινόγκ τίμησε τον πρώην σύντροφό της που έχει φύγει από τη ζωή με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του
Η ποπ σταρ δημοσίευσε μια κοινή της φωτογραφία με τον τραγουδιστή των INXS, Μάικλ Χάτσενς
Μία ανάρτηση στα social media έκανε η Κάιλι Μινόγκ για να τιμήσει τον πρώην σύντροφό της, Μάικλ Χάτσενς, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του.
Η τραγουδίστρια διατηρούσε σχέση στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τον τραγουδιστή των INXS. Ο Χάτσενς έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 37 ετών, στις 22 Νοεμβρίου 1997, και σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, θα έκλεινε τα 66 του χρόνια.
Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η ποπ σταρ μοιράστηκε μία κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, στην οποία ποζάρει μαζί με τον τότε σύντροφό.
Η σχέση τους διήρκησε από το 1987 έως το 1990. Εδώ και χρόνια θεωρείται ότι η Κάιλι Μινόγκ αποτέλεσε την έμπνευση για τη μεγάλη επιτυχία του Μάικλ Χάτσενς, Suicide Blonde. Το 2020, η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε το κομμάτι των INXS, που εκτοξεύθηκε στην κορυφή των charts το 1990.
Μιλώντας στο News Corp, η είχε αποκαλύψει ότι το τραγούδι αναφερόταν στον επαναστατικό χαρακτήρα, τη Λόλα Λάβελ, που υποδυόταν στην ταινία The Delinquents του 1989. «Το Suicide Blonde προέκυψε όταν μιλούσα για τον χαρακτήρα μου στο The Delinquents. Γνωριστήκαμε λίγο μετά. Ο κομμωτής μου αποκαλούσε το χρώμα της περούκας που φορούσα “suicide blonde”», είχε αναφέρει.
Ο δυο τους έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στην πρεμιέρα της ταινίας. Η τραγουδίστρια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι και άλλα τραγούδια που γράφτηκαν εκείνη την περίοδο, για το άλμπουμ X του 1990, ενδέχεται να είχαν εμπνευστεί από την ίδια. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά: «Ό,τι κι αν έγραφε εκείνη την εποχή, ήμουν γύρω του».
Στο ντοκιμαντέρ Mystify: Michael Hutchence, που κυκλοφόρησε το 2019, η Κάιλι Μινόγκ είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον τραγουδιστή. Σε αυτό είχε αναφέρει ότι η δημόσια εικόνα της «αγνής, καλής κοπέλας» που έβγαινε με έναν «σκοτεινό, κακό αγόρι» ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, ωστόσο η ίδια ένιωθε πάντα «ασφαλής μαζί του».
«Ένιωθα προστατευμένη. Είχε ακόρεστη περιέργεια, όλα τα καλά της ζωής και μερικά από τα κακά», είχε προσθέσει. «Μου άνοιξε έναν εντελώς νέο κόσμο. Και, ας είμαστε ειλικρινείς, μεγάλο μέρος του βασιζόταν στην απόλαυση». Η Κάιλι Μινόγκ, που ήταν μόλις 19 ετών όταν ξεκίνησε η σχέση τους, πρόσθεσε ότι ο Μάικλ «ξύπνησε τις επιθυμίες» της.
Όταν η σχέση τους έφτασε στο τέλος της, ήταν συντετριμμένη, παρότι πίστευε ποτέ ότι δεν θα ήταν μαζί για πάντα. «Ήταν γεμάτο αγάπη, αλλά και λύπη, και μάλλον καταδικασμένο. Τα συζητήσαμε, αλλά δεν μπορώ να σου δώσω έναν συγκεκριμένο λόγο για το γιατί τελείωσε. Έφυγα μπερδεμένη και διαλυμένη και ήξερα ότι… αυτό ήταν. Ναι, μου ράγισε την καρδιά. Πρέπει να το παραδεχτώ, ο πόνος κρατάει για πολύ καιρό», είχε εξομολογηθεί.
Δείτε την ανάρτησή της
Kylie Minogue posts birthday tribute to late ex-boyfriend Michael Hutchence on what would have been his 66th birthday https://t.co/ZXDZ5eFSzB— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 22, 2026
