Έλλη Τρίγγου: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και τους έχω νιώσει με κάποιον τρόπο

Έχω οικεία σχέση με το μεταφυσικό, σχολίασε η ηθοποιός

Στη σχέση της με το μεταφυσικό  αναφέρθηκε η Έλλη Τρίγγου, δηλώνοντας ότι έχει βιώσει στιγμές, στις οποίες ένιωσε την παρουσία ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Η ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «Τα Φαντάσματα» με τον Ορφέα Αυγουστίδη εξήγησε πως αντιμετωπίζει με φυσικότητα τέτοιου είδους εμπειρίες και ότι ποτέ δεν τη φόβισαν θέματα που σχετίζονται την ενέργεια των χώρων.

Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε η Έλλη Τρίγγου στο περιοδικό «OK!» με τον σύναδελφό της, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το εάν τρόμαζε ως παιδί με ιστορίες φαντασμάτων.

«Δεν έχω μνήμες να με τρομάζει οτιδήποτε έχει να κάνει με πνεύματα – περισσότερο με ιντρίγκαρε παρά με τρόμαζε. Έχω οικεία σχέση με το μεταφυσικό. Νιώθω πως όλα είναι φυσικά, απλά επειδή δεν τα αντιλαμβανόμαστε σε πρώτο επίπεδο με τον νου, μας φαίνονται ξένα. Αλλά επειδή στον κόσμο νομίζω πως όλα είναι φυσικά, πως το ένα φέρνει το άλλο και όλα συνδέονται, ενδεχομένως να υπάρχουν και καταστάσεις που να μην είναι αντιληπτές», απάντησε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι πιστεύει, πως οι ψυχές κάνουν μια πορεία και μερικές φορές μπορεί να παραμείνουν «εγκλωβισμένες» λόγω εκκρεμοτήτων, επηρεάζοντας την ενέργεια ενός τόπου: «Οι ψυχές κάνουν μια διαδρομή και κάποια στιγμή φεύγουν. Ορισμένες μπορεί να μη φύγουν γιατί έχουν εκκρεμότητες και εγκλωβίζονται – σε σπίτια, σε χώρους. Δεν έχει τύχει να πας σε έναν χώρο και να έχει πολύ βαριά ενέργεια; Ε, αυτά είναι πράγματα που μπορεί να συναντήσει κανείς. Άλλοι μπορεί να σου πουν "δεν υπάρχει τίποτα γιατί δεν το βλέπω". Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και τους έχω νιώσει με κάποιον τρόπο».

