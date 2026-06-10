Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Αταμάν: Δεν θέλαμε να τους αφήσουμε να πανηγυρίσουν στο σπίτι μας, τώρα μπορούμε να το κάνουμε εμείς στο δικό τους
Αταμάν: Δεν θέλαμε να τους αφήσουμε να πανηγυρίσουν στο σπίτι μας, τώρα μπορούμε να το κάνουμε εμείς στο δικό τους
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην μαχητικότητα των παικτών του στο Game 4 των τελικών της GBL
Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τους αθλητές του μετά τη νίκη θρίλερ στον 4ο αγώνα της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League που κρίθηκε στη 2η παράταση.
Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στην θέληση που έδειξαν όλοι προκειμένου να μην επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να πανηγυρίσει έναν δεύτερο τίτλο στο T Center.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Παίξαμε εξαιρετικά και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, οι παίκτες μου ήταν μαχητές.
Δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να σηκώσει το τρόπαιο μέσα στην έδρα μας και τώρα είναι η σειρά μας να πάρουμε το τρόπαιο στη δική τους έδρα.
Μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα αλλά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, ο Ναν βγήκε με πέντε φάουλ, ο Γκραντ το ίδιο, με όλους τους τραυματισμούς που είχαμε έγινε πολύ δύσκολο.
Ήταν τρομερό αυτό που κάναν παίκτες που έπαιξαν πάνω από 40 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι για τον πέμπτο τελικό. Όλα θα είναι δίκαια στο ΣΕΦ.
Πιστεύω πως η ομάδα θα μας προστατέψει, ο κόσμος θα μας προστατέψει για να πάμε εκεί και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε.
Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα, αλλά δείξαμε πως είμαστε και εμείς, ακόμα και χωρίς όλους τους παίκτες μας».
Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στην θέληση που έδειξαν όλοι προκειμένου να μην επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να πανηγυρίσει έναν δεύτερο τίτλο στο T Center.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Παίξαμε εξαιρετικά και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, οι παίκτες μου ήταν μαχητές.
Δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να σηκώσει το τρόπαιο μέσα στην έδρα μας και τώρα είναι η σειρά μας να πάρουμε το τρόπαιο στη δική τους έδρα.
Μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα αλλά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, ο Ναν βγήκε με πέντε φάουλ, ο Γκραντ το ίδιο, με όλους τους τραυματισμούς που είχαμε έγινε πολύ δύσκολο.
Ήταν τρομερό αυτό που κάναν παίκτες που έπαιξαν πάνω από 40 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι για τον πέμπτο τελικό. Όλα θα είναι δίκαια στο ΣΕΦ.
Πιστεύω πως η ομάδα θα μας προστατέψει, ο κόσμος θα μας προστατέψει για να πάμε εκεί και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε.
Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα, αλλά δείξαμε πως είμαστε και εμείς, ακόμα και χωρίς όλους τους παίκτες μας».
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