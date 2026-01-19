Βαλεντίνο: Όταν εμφανίστηκε στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» στο πλευρό της Μέριλ Στριπ
Ο θρύλος της μόδας είχε κληθεί στην ουσία να υποδυθεί τον εαυτό του σε μία από τις σκηνές του φιλμ

Ένα πέρασμα από τη μεγάλη οθόνη είχε κάνει πριν από είκοσι ακριβώς χρόνια ο Βαλεντίνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Ο σπουδαίος σχεδιαστής μόδας είχε εμφανιστεί το 2006 στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» στο πλευρό της Μέριλ Στριπ. Ο θρύλος της μόδας είχε κληθεί στην ουσία να υποδυθεί τον εαυτό του σε μία σκηνή δύο περίπου λεπτών στα παρασκήνια ενός ντεφιλέ στο Παρίσι.

«Μιράντα, πώς είσαι; Χαίρομαι τόσο που σε βλέπω. Ευχαριστώ που ήρθες. Σου άρεσε η συλλογή;», φαίνεται να ρωτάει ο Βαλεντίνο τη Μιράντα Πρίσλεϊ (Μέριλ Στριπ), την αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runway. 

Στη συνέχεια, εκείνη στρέφεται για να του συστήσει τη «νέα της Έμιλι» — ένα επαναλαμβανόμενο αστείο της ταινίας, που αναφέρεται στο γεγονός ότι η ηρωίδα της Χάθαγουεϊ, Άντι Σακς, αντικαθιστά τον χαρακτήρα της Έμιλι, την οποία υποδύεται η Έμιλι Μπλαντ. Η σκηνή ολοκληρώνεται με τον Βαλεντίνο να χαιρετά την Άντι Σακς.

Δείτε το βίντεο

Il Diavolo veste Prada - Valentino



