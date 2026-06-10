Νέο sell-off στη Wall Street – Εχασε τις 50.000 μονάδες ο Dow

Οι επενδυτές προετοιμάζονται, εξάλλου,, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τα σχέδιά τους στην τεχνητή νοημοσύνη.Αυτό αναγκάζει τους επενδυτές να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων για να «χωρέσουν» τις νέες εισαγωγές, όπως της SpaceX, την ώρα που η αυξημένη προσφορά νέων τίτλων συντηρεί τα ερωτήματα για το αν η επενδυτική ζήτηση θα επαρκέσει ώστε να απορροφήσει τις εκδόσεις χωρίς να επηρεαστούν οι αποτιμήσεις της αγοράς.Σημειωτέον δε, ότι η δημόσια εγγραφή της SpaceX έχει προσελκύσει ζήτηση που ξεπερνά κατά περισσότερες από τέσσερις φορές τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, σύμφωνα με δημοσιεύματα.«Μετά το ιστορικό ράλι, η αγορά χρειαζόταν μια ανάσα και η κατοχύρωση κερδών ήταν αναγκαία για τη διαχείριση του κινδύνου», σημείωσε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. «Ξεκινώντας από την προσφορά μετοχών της Google την περασμένη εβδομάδα, την IPO της SpaceX αυτή την εβδομάδα και τις πιθανές δημόσιες προσφορές από Meta, OpenAI και Anthropic, θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές συγκεντρώνουν ρευστότητα για να συμμετάσχουν».Στο ταμπλό, οι εταιρείες ημιαγωγών βρέθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor υποχώρησε κατά σχεδόν 3%, με τις Qualcomm, Arm, Micron Technology και Broadcom να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χαμένους του Nasdaq.Σημαντικές απώλειες, άνω του 26%, κατέγραψε και η Super Micro Computer, μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης 7 δισ. δολαρίων μέσω εκδόσεων μετοχών για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.Παράλληλα, οι μετοχές εταιρειών μεταφορών και logistics, όπως οι Knight-Swift Transportation, J.B. Hunt και FedEx Freigh, πιέστηκαν μετά την ανακοίνωση της Amazon για επέκταση της υπηρεσίας μεταφοράς φορτίων μικρότερου όγκου προς όλες τις επιχειρήσεις.Παρά το γενικό sell off κάποιες μετοχές με ισχυρά εταιρικά νέα κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά. Η μετοχή της Cracker Barrel Old Country Store σημείωσε μεγάλη άνοδο κοντά στο 25%, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών.Σε νέο ιστορικό υψηλό ανέβηκε και η μετοχή της Coca Cola Company με άνοδο άνω του 2%, λόγω της σταθερής ανάπτυξης κερδών και εσόδων, αλλά και της θετικής ετυμηγορίας διεθνών οίκων και τραπεζών για τις προοπτικές της, με τελευταία σήμερα την Morgan Stanley.Ισχυρή δυναμική παρουσίασαν και οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, όπως η Chevron, η Exxon Mobil, η Devon Energy και η ConocoPhillips προσβλέποντας σε οφέλη από την παράταση της ενεργειακής κρίσης και την νέα άνοδο των τιμών του μαύρου χρυσού.