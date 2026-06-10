Νέο sell-off στη Wall Street – Εχασε τις 50.000 μονάδες ο Dow
Νέο sell-off στη Wall Street – Εχασε τις 50.000 μονάδες ο Dow
Οι αμερικανικοί δείκτες δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις από την κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ – Ιράν και την άνοδο του πετρελαίου - Πέρασαν σε δεύτερη μοίρα τα στοιχεία του πληθωρισμού - Μεγάλες ρευστοποιήσεις σε μετοχές ΑΙ και μικροτσίπ
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν σκληρά» τη χώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Την ίδια ώρα η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή ώθησε υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε νέο κύμα πωλήσεων στα ομόλογα.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκανε βουτιά 953 μονάδων ή 1,87% χάνοντας το όριο των 50.000 μονάδων, στις 49.918. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,62% στις 7.266 μονάδες, ήτοι στο κατώτερο σημείο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, και ο Nasdaq δέχτηκε ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στις 25.169 μονάδες μειωμένος κατά 1,98%.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις είχαν ανοδική τάση λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των ανησυχιών για περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις. Η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε στο 4,54% και του 30ετούς έφτασε το 5,02%.
Οι πετρελαϊκές τιμές ενισχύθηκαν πάνω από 2% με το Brent να εκτινάσσεται στα 93,10 δολάρια, μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεσμεύθηκε να πλήξει ξανά το Ιράν και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι καθυστερεί τις συνομιλίες για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία, έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα της προηγούμενης νύχτας που επιβάρυναν περαιτέρω την εύθραυστη δίμηνη εκεχειρία.
«Θα τους επιτεθούμε και θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα».
Ο Τραμπ δεν απέκλεισε μάλιστα νέα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, όταν ερωτήθηκε σχετικά με δημοσίευμα του Fox News που ανέφερε ότι εξετάζονται επιθέσεις σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. «Δεν πρόκειται να σας το πω αυτό, αλλά μπορώ να το κάνω», απάντησε χαρακτηριστικά.
Η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή απειλεί να εκτροχιάσει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θολώνοντας τις προοπτικές για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αναγκάσουν τη Federal Reserve να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια πριν από το τέλος του έτους.
«Οι επενδυτές είχαν ποντάρει σε μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή», εξήγησε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Το πρόβλημα είναι ότι όσο καθυστερεί η επίλυση της κρίσης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν υψηλές. Και όσο η ενέργεια παραμένει ακριβή, τόσο πιο επίμονος γίνεται ο πληθωρισμός».
Οι ανησυχίες αυτές επισκίασαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία νωρίτερα είχαν προσφέρει κάποια ανακούφιση στις αγορές. Αν και ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Μάιο στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών, κινήθηκε εντός των προβλέψεων, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.
Η ενέργεια αποτέλεσε τον βασικό μοχλό των ανατιμήσεων, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 23,5% σε ετήσια βάση, ενώ η βενζίνη κατέγραψε άνοδο 40,5%, στα υψηλότερα επίπεδα από το καλοκαίρι του 2022.
Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, τα στοιχεία οδήγησαν τις αγορές να μειώσουν ελαφρώς τις πιθανότητες αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed τους επόμενους μήνες και να ενισχύσουν οριακά τα σενάρια για μελλοντική μείωση επιτοκίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch. Μάλιστα, ειδικά για τη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας, θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι το συμβούλιο θα κρατήσει και πάλι στάση αναμονής.
Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις για υπερβολικές αποτιμήσεις εντείνονται σε τμήματα της αγοράς που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι μετοχές των λεγόμενων «Magnificent Seven» και πολλών εταιρειών ημιαγωγών έχουν καταγράψει εντυπωσιακές αποδόσεις τα τελευταία χρόνια.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκανε βουτιά 953 μονάδων ή 1,87% χάνοντας το όριο των 50.000 μονάδων, στις 49.918. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,62% στις 7.266 μονάδες, ήτοι στο κατώτερο σημείο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, και ο Nasdaq δέχτηκε ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στις 25.169 μονάδες μειωμένος κατά 1,98%.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις είχαν ανοδική τάση λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των ανησυχιών για περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις. Η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε στο 4,54% και του 30ετούς έφτασε το 5,02%.
Οι πετρελαϊκές τιμές ενισχύθηκαν πάνω από 2% με το Brent να εκτινάσσεται στα 93,10 δολάρια, μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεσμεύθηκε να πλήξει ξανά το Ιράν και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι καθυστερεί τις συνομιλίες για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία, έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα της προηγούμενης νύχτας που επιβάρυναν περαιτέρω την εύθραυστη δίμηνη εκεχειρία.
«Θα τους επιτεθούμε και θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα».
Ο Τραμπ δεν απέκλεισε μάλιστα νέα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, όταν ερωτήθηκε σχετικά με δημοσίευμα του Fox News που ανέφερε ότι εξετάζονται επιθέσεις σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. «Δεν πρόκειται να σας το πω αυτό, αλλά μπορώ να το κάνω», απάντησε χαρακτηριστικά.
Η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή απειλεί να εκτροχιάσει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θολώνοντας τις προοπτικές για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αναγκάσουν τη Federal Reserve να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια πριν από το τέλος του έτους.
«Οι επενδυτές είχαν ποντάρει σε μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή», εξήγησε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Το πρόβλημα είναι ότι όσο καθυστερεί η επίλυση της κρίσης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν υψηλές. Και όσο η ενέργεια παραμένει ακριβή, τόσο πιο επίμονος γίνεται ο πληθωρισμός».
Οι ανησυχίες αυτές επισκίασαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία νωρίτερα είχαν προσφέρει κάποια ανακούφιση στις αγορές. Αν και ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Μάιο στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών, κινήθηκε εντός των προβλέψεων, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.
Η ενέργεια αποτέλεσε τον βασικό μοχλό των ανατιμήσεων, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 23,5% σε ετήσια βάση, ενώ η βενζίνη κατέγραψε άνοδο 40,5%, στα υψηλότερα επίπεδα από το καλοκαίρι του 2022.
Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, τα στοιχεία οδήγησαν τις αγορές να μειώσουν ελαφρώς τις πιθανότητες αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed τους επόμενους μήνες και να ενισχύσουν οριακά τα σενάρια για μελλοντική μείωση επιτοκίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch. Μάλιστα, ειδικά για τη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας, θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι το συμβούλιο θα κρατήσει και πάλι στάση αναμονής.
Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις για υπερβολικές αποτιμήσεις εντείνονται σε τμήματα της αγοράς που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι μετοχές των λεγόμενων «Magnificent Seven» και πολλών εταιρειών ημιαγωγών έχουν καταγράψει εντυπωσιακές αποδόσεις τα τελευταία χρόνια.
Οι επενδυτές προετοιμάζονται, εξάλλου, για ένα πρωτοφανές κύμα νέων εκδόσεων μετοχών, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τα σχέδιά τους στην τεχνητή νοημοσύνη.
Αυτό αναγκάζει τους επενδυτές να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων για να «χωρέσουν» τις νέες εισαγωγές, όπως της SpaceX, την ώρα που η αυξημένη προσφορά νέων τίτλων συντηρεί τα ερωτήματα για το αν η επενδυτική ζήτηση θα επαρκέσει ώστε να απορροφήσει τις εκδόσεις χωρίς να επηρεαστούν οι αποτιμήσεις της αγοράς.
Σημειωτέον δε, ότι η δημόσια εγγραφή της SpaceX έχει προσελκύσει ζήτηση που ξεπερνά κατά περισσότερες από τέσσερις φορές τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
«Μετά το ιστορικό ράλι, η αγορά χρειαζόταν μια ανάσα και η κατοχύρωση κερδών ήταν αναγκαία για τη διαχείριση του κινδύνου», σημείωσε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. «Ξεκινώντας από την προσφορά μετοχών της Google την περασμένη εβδομάδα, την IPO της SpaceX αυτή την εβδομάδα και τις πιθανές δημόσιες προσφορές από Meta, OpenAI και Anthropic, θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές συγκεντρώνουν ρευστότητα για να συμμετάσχουν».
Στο ταμπλό, οι εταιρείες ημιαγωγών βρέθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor υποχώρησε κατά σχεδόν 3%, με τις Qualcomm, Arm, Micron Technology και Broadcom να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χαμένους του Nasdaq.
Σημαντικές απώλειες, άνω του 26%, κατέγραψε και η Super Micro Computer, μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης 7 δισ. δολαρίων μέσω εκδόσεων μετοχών για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.
Παράλληλα, οι μετοχές εταιρειών μεταφορών και logistics, όπως οι Knight-Swift Transportation, J.B. Hunt και FedEx Freigh, πιέστηκαν μετά την ανακοίνωση της Amazon για επέκταση της υπηρεσίας μεταφοράς φορτίων μικρότερου όγκου προς όλες τις επιχειρήσεις.
Παρά το γενικό sell off κάποιες μετοχές με ισχυρά εταιρικά νέα κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά. Η μετοχή της Cracker Barrel Old Country Store σημείωσε μεγάλη άνοδο κοντά στο 25%, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Σε νέο ιστορικό υψηλό ανέβηκε και η μετοχή της Coca Cola Company με άνοδο άνω του 2%, λόγω της σταθερής ανάπτυξης κερδών και εσόδων, αλλά και της θετικής ετυμηγορίας διεθνών οίκων και τραπεζών για τις προοπτικές της, με τελευταία σήμερα την Morgan Stanley.
Ισχυρή δυναμική παρουσίασαν και οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, όπως η Chevron, η Exxon Mobil, η Devon Energy και η ConocoPhillips προσβλέποντας σε οφέλη από την παράταση της ενεργειακής κρίσης και την νέα άνοδο των τιμών του μαύρου χρυσού.
newmoney.gr
Αυτό αναγκάζει τους επενδυτές να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων για να «χωρέσουν» τις νέες εισαγωγές, όπως της SpaceX, την ώρα που η αυξημένη προσφορά νέων τίτλων συντηρεί τα ερωτήματα για το αν η επενδυτική ζήτηση θα επαρκέσει ώστε να απορροφήσει τις εκδόσεις χωρίς να επηρεαστούν οι αποτιμήσεις της αγοράς.
Σημειωτέον δε, ότι η δημόσια εγγραφή της SpaceX έχει προσελκύσει ζήτηση που ξεπερνά κατά περισσότερες από τέσσερις φορές τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
«Μετά το ιστορικό ράλι, η αγορά χρειαζόταν μια ανάσα και η κατοχύρωση κερδών ήταν αναγκαία για τη διαχείριση του κινδύνου», σημείωσε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. «Ξεκινώντας από την προσφορά μετοχών της Google την περασμένη εβδομάδα, την IPO της SpaceX αυτή την εβδομάδα και τις πιθανές δημόσιες προσφορές από Meta, OpenAI και Anthropic, θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές συγκεντρώνουν ρευστότητα για να συμμετάσχουν».
Στο ταμπλό, οι εταιρείες ημιαγωγών βρέθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor υποχώρησε κατά σχεδόν 3%, με τις Qualcomm, Arm, Micron Technology και Broadcom να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χαμένους του Nasdaq.
Σημαντικές απώλειες, άνω του 26%, κατέγραψε και η Super Micro Computer, μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης 7 δισ. δολαρίων μέσω εκδόσεων μετοχών για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.
Παράλληλα, οι μετοχές εταιρειών μεταφορών και logistics, όπως οι Knight-Swift Transportation, J.B. Hunt και FedEx Freigh, πιέστηκαν μετά την ανακοίνωση της Amazon για επέκταση της υπηρεσίας μεταφοράς φορτίων μικρότερου όγκου προς όλες τις επιχειρήσεις.
Παρά το γενικό sell off κάποιες μετοχές με ισχυρά εταιρικά νέα κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά. Η μετοχή της Cracker Barrel Old Country Store σημείωσε μεγάλη άνοδο κοντά στο 25%, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Σε νέο ιστορικό υψηλό ανέβηκε και η μετοχή της Coca Cola Company με άνοδο άνω του 2%, λόγω της σταθερής ανάπτυξης κερδών και εσόδων, αλλά και της θετικής ετυμηγορίας διεθνών οίκων και τραπεζών για τις προοπτικές της, με τελευταία σήμερα την Morgan Stanley.
Ισχυρή δυναμική παρουσίασαν και οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, όπως η Chevron, η Exxon Mobil, η Devon Energy και η ConocoPhillips προσβλέποντας σε οφέλη από την παράταση της ενεργειακής κρίσης και την νέα άνοδο των τιμών του μαύρου χρυσού.
newmoney.gr
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