Μπαρτζώκας: «Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις», βίντεο
SPORTS
Basket League Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Γιώργος Μπαρτζώκας

Μπαρτζώκας: «Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις», βίντεο

Τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το τέλος του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL

Μπαρτζώκας: «Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις», βίντεο
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Ο Παναθηναϊκός επιβίωσε της ματσάρας των δύο παρατάσεων και έκανε το 2-2, στέλνοντας τη σειρά τελικών με τον Ολυμπιακό στο 5ο ματς.

Στα λάθη των παικτών του, ειδικά στην παράταση όπου χάθηκαν σημαντικές διαφορές στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το φινάλε του τέταρτου αγώνα της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο ερυθρόλευκος τεχνικός:

«Πήραμε λάθος αποφάσεις. όταν ήμασταν στο +5 δεν πήραμε καλές αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, ήταν οι χαμένες βολές του Φουρνιέ.

Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το ματς.

Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο, κάναμε πολλές ατομικές ενέργειες και είχαμε πολλές ολιγωρίες στην άμυνα. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά».
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