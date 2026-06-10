Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Μπαρτζώκας: «Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις», βίντεο
Μπαρτζώκας: «Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις», βίντεο
Τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το τέλος του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL
Ο Παναθηναϊκός επιβίωσε της ματσάρας των δύο παρατάσεων και έκανε το 2-2, στέλνοντας τη σειρά τελικών με τον Ολυμπιακό στο 5ο ματς.
Στα λάθη των παικτών του, ειδικά στην παράταση όπου χάθηκαν σημαντικές διαφορές στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το φινάλε του τέταρτου αγώνα της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο ερυθρόλευκος τεχνικός:
«Πήραμε λάθος αποφάσεις. όταν ήμασταν στο +5 δεν πήραμε καλές αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, ήταν οι χαμένες βολές του Φουρνιέ.
Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το ματς.
Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο, κάναμε πολλές ατομικές ενέργειες και είχαμε πολλές ολιγωρίες στην άμυνα. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά».
Στα λάθη των παικτών του, ειδικά στην παράταση όπου χάθηκαν σημαντικές διαφορές στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το φινάλε του τέταρτου αγώνα της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο ερυθρόλευκος τεχνικός:
«Πήραμε λάθος αποφάσεις. όταν ήμασταν στο +5 δεν πήραμε καλές αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, ήταν οι χαμένες βολές του Φουρνιέ.
Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το ματς.
Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο, κάναμε πολλές ατομικές ενέργειες και είχαμε πολλές ολιγωρίες στην άμυνα. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα