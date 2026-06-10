Μπαρτζώκας: «Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις», βίντεο

«Πήραμε λάθος αποφάσεις. όταν ήμασταν στο +5 δεν πήραμε καλές αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, ήταν οι χαμένες βολές του Φουρνιέ.



Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το ματς.



Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο, κάναμε πολλές ατομικές ενέργειες και είχαμε πολλές ολιγωρίες στην άμυνα. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά».







Παναθηναϊκός επιβίωσε της ματσάρας των δύο παρατάσεων και έκανε το 2-2, στέλνοντας τη σειρά τελικών με τον Ολυμπιακό στο 5ο ματς.Στα λάθη των παικτών του, ειδικά στην παράταση όπου χάθηκαν σημαντικές διαφορές στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το φινάλε του τέταρτου αγώνα της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League