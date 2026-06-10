Το Σάββατο στις 18:00 στο ΣΕΦ ο 5ος τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος
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Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League

Το Σάββατο στις 18:00 στο ΣΕΦ ο 5ος τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στις 18:00 στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Basket League

Το Σάββατο στις 18:00 στο ΣΕΦ ο 5ος τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στις δύο παρατάσεις του Ολυμπιακού στο T-Center και έτσι η σειρά των τελικών θα θα κριθεί στον 5ο τελικό που θα γίνει στο ΣΕΦ, το Σάββατο στις 18:00. 

Μέχρι στιγμής στη σειρά δεν έχει σπάσει η έδρα κάποιου από τους δύο και η σειρά τώρα οδηγείται στην έδρα του Ολυμπιακού, όπου και θα κριθεί ο πρωταθλητής
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