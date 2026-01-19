Νικολόπουλος για Τερζή: Μου λείπει η φωνή του από τα μουσικά πράγματα, είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου
Δεν του λείπει καθόλου η νυχτερινή ζωή, ανέφερε ο συνθέτης με τον τραγουδιστή
Αναφερόμενος στο τραγούδι του με τον Πασχάλη Τερζή που κυκλοφορήσει σύντομα, ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθάρισε πως αυτό δεν σηματοδοτεί την επιστροφή του τραγουδιστή στη μουσική σκηνή. Όπως είπε, πρόκειται απλώς για μια φιλική συμμετοχή σε ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή ο συνθέτης είχε συνδέσει με εκείνον. Αν και
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε αρχικά: «Είναι ένα τραγούδι που γράψαμε πριν από τρία χρόνια. Είμαι φίλος μαζί του, του λέω ''δοκίμασε'' και το ηχογραφήσαμε με demo, μια κιθάρα και ένα μπουζούκι δύο-τρία τραγούδια. Το ένα από αυτά λοιπόν το αξιοποιούμε τώρα με τη συμφωνία του Πασχάλη φυσικά. Θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Το συγκεκριμένο τραγούδι το σκεφτόμουν εξαρχής για τον Πασχάλη».
Στη συνέχεια, συνθέτης διευκρίνισε ότι η συνεργασία τους για το συγκεκριμένο κομμάτι δεν σημαίνει πως ο Πασχάλης Τερζής σκοπεύει να επιστρέψει μουσικά. «Δεν είναι επιστροφή του Πασχάλη αυτό το τραγούδι. Είναι μια φιλική συμμετοχή σε ένα τραγούδι που γράψαμε πριν από τρία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψει στα κέντρα και τη δισκογραφία», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, του λείπει η παρουσία του Πασχάλη Τερζή από τη μουσική σκηνή. «Η φωνή του μου λείπει από τα τρέχοντα μουσικά πράγματα, αλλά εγώ τον βλέπω γιατί είναι φίλος μου, ''αδερφός'' μου. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον Χρήστο Νικολόπουλο όμως, ο τραγουδιστής δεν σκέφτεται την επιστροφή του. «Δεν του λείπει καθόλου η νυχτερινή ζωή. Ζει ήρεμα με τα εγγόνια του, τον κήπο του, τα ζωάκια του», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
