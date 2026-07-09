Με ροζ μαλλιά η Κάιλι Τζένερ, δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Με ροζ μαλλιά η Κάιλι Τζένερ, δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η επιχειρηματίας και Influencer εμφανίστηκε αλλαγμένη στο πλαίσιο επαγγελματικής συνεργασίας
Με ροζ μαλλιά πόζαρε η Κάιλι Τζένερ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με την αλλαγμένη εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιχειρηματίας και Influencer στο πλαίσιο επαγγελματικής συνεργασίας ντύθηκε στα ροζ, φορώντας παράλληλα μια περούκα στο ίδιο χρώμα.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που αριθμεί πάνω από 380 εκατομμύρια ακόλουθους, η Τζένερ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της backstage υλικό από τα γυρίσματα διαφήμισης στην οποία συμμετείχε.
Η Κάιλι Τζένερ με ροζ μαλλιά
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που αριθμεί πάνω από 380 εκατομμύρια ακόλουθους, η Τζένερ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της backstage υλικό από τα γυρίσματα διαφήμισης στην οποία συμμετείχε.
Η Κάιλι Τζένερ με ροζ μαλλιά
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