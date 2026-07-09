Ο Μίλτος Καρατζάς αποχαιρέτισε την Μπόνι Τάιλερ: «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Ο Μίλτος Καρατζάς αποχαιρέτισε την Μπόνι Τάιλερ: «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Είχα την τιμή και την τύχη να τη συναντήσω πολλές φορές, έγραψε ο μουσικός παραγωγός
Την Μπόνι Τάιλερ αποχαιρέτισε ο Μίλτος Καρατζάς μέσα από μία ανάρτηση στα social media, επισημαίνοντας πως είχε την τύχη και την τιμή να τη συνατήσει πολλές φορές, τονίζοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να την ξεχάσει ποτέ.
Ο μουσικός παραγωγός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν και δήλωσε πως η τραγουδίστρια, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 75 ετών, ήταν αγαπητή σε όλη την Ελλάδα, όμως και η ίδια έτρεφε μεγάλη αγάπη για τη χώρα.
Ο Μίλτος Καρατζάς έγραψε αναλυτικά: «Δυστυχώς έφυγε η αγαπημένη μου Μπόνι Τάιλερ, μετά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό. Αυτό το υπέροχο ταλαντούχο πλάσμα που λάτρεψε όλη η Ελλάδα, που και αυτή την αγάπησε και επισκέφτηκε πολλές φορές. Είχα την τιμή και την τύχη να τη συναντήσω πολλές φορές και να απολαύσω μαζί της συνεργασία, την υπέροχη φωνή της, στούντιο, εμφανίσεις και εξαιρετική παρέα. Μπόνι μου, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».
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Η είδηση για τον θάνατο της Μπόνι Τάιλερ έγινε γνωστή την Πέμπτη 9 Ιουλίου με ανακοίνωση της οικογένειάς της, η οποία έγραφε: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».
Η τραγουδίστρια νοσηλευόταν από τον Μάιο. Όπως είχε γίνει γνωστό, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο, μετά την οποία τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Τον περασμένο μήνα εκπρόσωπός της ανέφερε ότι είχε βγει από το κώμα και βρισκόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως τόνιζε πως η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη.
Ο μουσικός παραγωγός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν και δήλωσε πως η τραγουδίστρια, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 75 ετών, ήταν αγαπητή σε όλη την Ελλάδα, όμως και η ίδια έτρεφε μεγάλη αγάπη για τη χώρα.
Ο Μίλτος Καρατζάς έγραψε αναλυτικά: «Δυστυχώς έφυγε η αγαπημένη μου Μπόνι Τάιλερ, μετά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό. Αυτό το υπέροχο ταλαντούχο πλάσμα που λάτρεψε όλη η Ελλάδα, που και αυτή την αγάπησε και επισκέφτηκε πολλές φορές. Είχα την τιμή και την τύχη να τη συναντήσω πολλές φορές και να απολαύσω μαζί της συνεργασία, την υπέροχη φωνή της, στούντιο, εμφανίσεις και εξαιρετική παρέα. Μπόνι μου, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η είδηση για τον θάνατο της Μπόνι Τάιλερ έγινε γνωστή την Πέμπτη 9 Ιουλίου με ανακοίνωση της οικογένειάς της, η οποία έγραφε: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».
Η τραγουδίστρια νοσηλευόταν από τον Μάιο. Όπως είχε γίνει γνωστό, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο, μετά την οποία τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Τον περασμένο μήνα εκπρόσωπός της ανέφερε ότι είχε βγει από το κώμα και βρισκόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως τόνιζε πως η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη.
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