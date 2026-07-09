Ρίνγκο Σταρ: Επίτιμος διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στα 86 του
Ρίνγκο Σταρ: Επίτιμος διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στα 86 του
Mη φοβάστε να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, δήλωσε ο άλλοτε ντράμερ των Beatles
Επίτιμος διδάκτωρ αναγορεύτηκε ο Ρίνγκο Σταρ στα 86 του χρόνια. Το πρώην μέλος των Beatles έλαβε τιμητικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.
«Θέλω να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ για αυτόν τον τιμητικό τίτλο και που ήρθε μέχρι το Λος Άντζελες για να μου τον απονείμει — είμαι πραγματικά συγκινημένος», δήλωσε ο μουσικός. Ο ντράμερ ενθάρρυνε επίσης τους παρευρισκόμενους να «ακολουθήσουν τα όνειρά τους», όπως έκανε και ο ίδιος.
«Τελευταία σκέφτομαι πολύ τη ζωή μου και όταν επέλεξα να γίνω ντράμερ πλήρους απασχόλησης, η οικογένειά μου με αποθάρρυνε. Και μπορεί να είχαν δίκιο, αλλά τελικά δεν είχαν — όλα πήγαν καλά», ανέφερε επίσης ο Ρίνγκο Σταρ. Κλείνοντας, τόνισε: «Έτσι, σε όλους τους αποφοίτους πίσω στο Λίβερπουλ, στέλνω ειρήνη και αγάπη και θέλω να πω: μη φοβάστε να ακολουθήσετε τα όνειρά σας ή να πάρετε εκείνη τη δεξιά στροφή και να δείτε πού θα σας οδηγήσει».
Στην εκδήλωση — με τίτλο Ringo Starr’s Peace and Love Birthday Event, στο Beverly Gardens Park — η πρύτανης του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, Γουέντι Μπίτλστοουν, δήλωσε ότι ήταν «μεγάλο προνόμιο να τιμήσουμε τον Ρίνγκο, του οποίου το επιδραστικό μουσικό έργο, ιδιαίτερα με τους Beatles, έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της παγκόσμιας φήμης του Λίβερπουλ».
Μιλώντας στο PEOPLE κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Σταρ αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεργασία του με τον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, στο «Home to Us». «Είναι η πρώτη φορά που το κάναμε έτσι, σαν ντουέτο. Τραγουδάμε και οι δύο. Έχω τραγουδήσει μερικά ρεφρέν σε κομμάτια του. Εκείνος έχει παίξει σε δικά μου κομμάτια. Έχει έρθει με το μπάσο του», είπε ο Σταρ, προσθέτοντας αστειευόμενος: «Δεν είναι ότι δεν γνωριζόμαστε».
Παράλληλα, ο άλλοτε ντράμερ των Beatles μίλησε για το τραγούδι, που περιλαμβάνεται στο τελευταίο στούντιο άλμπουμ του ΜακΚάρτνεϊ, The Boys of Dungeon Lane: «Το αγάπησα, γιατί ήμασταν μαζί σε αυτό το συγκρότημα και είναι απλώς το καλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Και ο Πολ, το παίξιμό του στο μπάσο είναι απίστευτο, και είναι τραγουδοποιός. Θέλω να πω, θα μπορούσα να μιλάω για πάντα. Είναι απλώς ένα υπέροχο παιδί».
Φωτογραφία: Shutterstock
«Θέλω να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ για αυτόν τον τιμητικό τίτλο και που ήρθε μέχρι το Λος Άντζελες για να μου τον απονείμει — είμαι πραγματικά συγκινημένος», δήλωσε ο μουσικός. Ο ντράμερ ενθάρρυνε επίσης τους παρευρισκόμενους να «ακολουθήσουν τα όνειρά τους», όπως έκανε και ο ίδιος.
«Τελευταία σκέφτομαι πολύ τη ζωή μου και όταν επέλεξα να γίνω ντράμερ πλήρους απασχόλησης, η οικογένειά μου με αποθάρρυνε. Και μπορεί να είχαν δίκιο, αλλά τελικά δεν είχαν — όλα πήγαν καλά», ανέφερε επίσης ο Ρίνγκο Σταρ. Κλείνοντας, τόνισε: «Έτσι, σε όλους τους αποφοίτους πίσω στο Λίβερπουλ, στέλνω ειρήνη και αγάπη και θέλω να πω: μη φοβάστε να ακολουθήσετε τα όνειρά σας ή να πάρετε εκείνη τη δεξιά στροφή και να δείτε πού θα σας οδηγήσει».
Ringo Starr Receives Honorary Doctorate on 86th Birthday: ‘Follow Your Dreams’ https://t.co/ScUOe4wjFT— People (@people) July 8, 2026
Μιλώντας στο PEOPLE κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Σταρ αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεργασία του με τον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, στο «Home to Us». «Είναι η πρώτη φορά που το κάναμε έτσι, σαν ντουέτο. Τραγουδάμε και οι δύο. Έχω τραγουδήσει μερικά ρεφρέν σε κομμάτια του. Εκείνος έχει παίξει σε δικά μου κομμάτια. Έχει έρθει με το μπάσο του», είπε ο Σταρ, προσθέτοντας αστειευόμενος: «Δεν είναι ότι δεν γνωριζόμαστε».
Παράλληλα, ο άλλοτε ντράμερ των Beatles μίλησε για το τραγούδι, που περιλαμβάνεται στο τελευταίο στούντιο άλμπουμ του ΜακΚάρτνεϊ, The Boys of Dungeon Lane: «Το αγάπησα, γιατί ήμασταν μαζί σε αυτό το συγκρότημα και είναι απλώς το καλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Και ο Πολ, το παίξιμό του στο μπάσο είναι απίστευτο, και είναι τραγουδοποιός. Θέλω να πω, θα μπορούσα να μιλάω για πάντα. Είναι απλώς ένα υπέροχο παιδί».
Φωτογραφία: Shutterstock
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