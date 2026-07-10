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Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, δείτε βίντεο
Θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητα - Η φωτιά ξέσπασε κοντά στην Αλμερία
«Ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν στην πυρκαγιά στην (κοινότητα) Λος Γκαγιάρδος αυξήθηκε σε 12, μετά την επιβεβαίωση έξι επιπλέον θανάτων στην πυροπαθή περιοχή», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση της αυτονομίας (της επαρχίας) της Ανδαλουσίας σε ανακοίνωσή της.
Προηγούμενος επίσημος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για έξι νεκρούς στην κωμόπολη Μπένταρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.
🔥 Mueren al menos seis personas durante el devastador incendio forestal de Bédar y Los Gallardos#noticiasalmeria #almeria #losgallardos #bedar #incendioalmeria #sucesosalmeria #planinfoca #ume pic.twitter.com/OsIm38Qhx2— Diario de Almería (@DiarioDAlmeria) July 9, 2026
El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.— Rodrigo Alonso ﻥ 🇪🇸 (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026
Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm
🔴 #IFLosGallardos (#Almería). Estas imágenes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales. pic.twitter.com/YCUFZ39OQt— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 10, 2026
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