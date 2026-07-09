ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
GALA
Τζέσικα Άλμπα Ντάνι Ραμίρεζ

Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία

Η 45χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον 33χρονο Ντάνι Ραμίρεζ από την παραλία και τα μέρη που επισκέφτηκαν

Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
Ιωάννα Μαρίνου
Με μπικίνι πόζαρε η Τζέσικα Άλμπα και ο σύντροφός της τη φιλούσε στον ώμο, σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε από τις διακοπές τους στην Ιταλία.

Η 45χρονη ηθοποιός απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στο πλευρό του 33χρονου Ντάνι Ραμίρεζ, στην παραλία, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, εκείνος τη φιλούσε στο μάγουλο σε εστιατόριο.

Η Άλμπα ανέβασε επίσης φωτογραφία στην οποία έκανε ηλιοθεραπεία πάνω σε σανίδα, φορώντας ένα ψάθινο καπέλο, ενώ δεν έλειψαν και εικόνες από τα φαγητά που δοκίμασε με τον σύντροφό της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε απλά: «Ciao Italy».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία

Η Άλμπα επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον επί χρόνια σύζυγό της, Κας Γουόρεν, τον Ιανουάριο του 2025, ενώ λίγους μήνες αργότερα ξεκίνησε τη σχέση της με τον Ραμίρεζ. Το ζευγάρι έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και στον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.

Σε βίντεο που ανέβασε η ηθοποιός από τις ετοιμασίες τους για το μυστήριο, φιλά τον αγαπημένο της στο στόμα.

Κλείσιμο
@jessicaalba

We love love 🥰🫶🏽💒💗

♬ The Fate of Ophelia - Taylor Swift
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης