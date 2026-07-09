Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία
Η 45χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον 33χρονο Ντάνι Ραμίρεζ από την παραλία και τα μέρη που επισκέφτηκαν
Με μπικίνι πόζαρε η Τζέσικα Άλμπα και ο σύντροφός της τη φιλούσε στον ώμο, σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε από τις διακοπές τους στην Ιταλία.
Η 45χρονη ηθοποιός απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στο πλευρό του 33χρονου Ντάνι Ραμίρεζ, στην παραλία, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, εκείνος τη φιλούσε στο μάγουλο σε εστιατόριο.
Η Άλμπα ανέβασε επίσης φωτογραφία στην οποία έκανε ηλιοθεραπεία πάνω σε σανίδα, φορώντας ένα ψάθινο καπέλο, ενώ δεν έλειψαν και εικόνες από τα φαγητά που δοκίμασε με τον σύντροφό της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε απλά: «Ciao Italy».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Άλμπα επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον επί χρόνια σύζυγό της, Κας Γουόρεν, τον Ιανουάριο του 2025, ενώ λίγους μήνες αργότερα ξεκίνησε τη σχέση της με τον Ραμίρεζ. Το ζευγάρι έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και στον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.
Σε βίντεο που ανέβασε η ηθοποιός από τις ετοιμασίες τους για το μυστήριο, φιλά τον αγαπημένο της στο στόμα.
Η 45χρονη ηθοποιός απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στο πλευρό του 33χρονου Ντάνι Ραμίρεζ, στην παραλία, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, εκείνος τη φιλούσε στο μάγουλο σε εστιατόριο.
Η Άλμπα ανέβασε επίσης φωτογραφία στην οποία έκανε ηλιοθεραπεία πάνω σε σανίδα, φορώντας ένα ψάθινο καπέλο, ενώ δεν έλειψαν και εικόνες από τα φαγητά που δοκίμασε με τον σύντροφό της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε απλά: «Ciao Italy».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Άλμπα επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον επί χρόνια σύζυγό της, Κας Γουόρεν, τον Ιανουάριο του 2025, ενώ λίγους μήνες αργότερα ξεκίνησε τη σχέση της με τον Ραμίρεζ. Το ζευγάρι έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και στον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.
Σε βίντεο που ανέβασε η ηθοποιός από τις ετοιμασίες τους για το μυστήριο, φιλά τον αγαπημένο της στο στόμα.
@jessicaalba
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