Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μπικίνι και ο σύντροφός της, την φιλούσε στον ώμο, φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ιταλία

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Η Άλμπα επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον επί χρόνια σύζυγό της, Κας Γουόρεν, τον Ιανουάριο του 2025, ενώ λίγους μήνες αργότερα ξεκίνησε τη σχέση της με τον Ραμίρεζ.

Το ζευγάρι έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και στον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.





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