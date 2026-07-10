Ενταφιάστηκε στη Μασχάντ ο Αλί Χαμενεΐ: Απών από την ταφή ο γιος και διάδοχός του

Πλήθη στην κηδεία με συνθήματα κατά ΗΠΑ και Ισραήλ - Ο πρώην ανώτατος ηγέτης είχε σκοτωθεί στις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης της 28ης Φεβρουαρίου





Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ετάφη τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.







Ο Χαμενεΐ κυβέρνησε το Ιράν για σχεδόν 37 χρόνια, προτού σκοτωθεί στα πρώτα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.



Ο δεύτερος ηγέτης που ενταφιάζεται στη Μασχάντ Η ταφή του στη Μασχάντ έχει και ιστορικό βάρος, καθώς ο Χαμενεΐ είναι μόλις ο δεύτερος ηγέτης της χώρας που ενταφιάζεται στην πόλη.







Οι νεκρώσιμες πομπές για τον Χαμενεΐ άρχισαν το Σάββατο, με τις αρχές να κλείνουν δρόμους, εναέριο χώρο και μεγάλο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, καθώς πλήθη συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που κυβέρνησε το Ιράν επί δεκαετίες με σιδηρά πυγμή και σε συνεχή αντιπαράθεση με τη Δύση.



Συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ Πριν από την ταφή, ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοσταφά, ηγήθηκε της προσευχής πάνω από τη σορό του πατέρα του.



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Πενθούντες ντυμένοι στα μαύρα κυμάτιζαν ιρανικές σημαίες, κρατούσαν πορτρέτα του Χαμενεΐ και πλακάτ με επαναστατικά συνθήματα. Ορισμένοι από το πλήθος φώναζαν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και ζητούσαν εκδίκηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



Βίντεο από την τελευταία κρατικά οργανωμένη τελετή στη Μασχάντ, το βράδυ της Πέμπτης, έδειχναν υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να φωνάζουν «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ», ζητώντας εκδίκηση για τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη.



Στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, ενταφιάστηκε τα ξημερώματα ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , έπειτα από πολυήμερες τελετές δημόσιου πένθους. Η ταφή του έγινε εν μέσω νέας έντασης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, με το ιρανικό καθεστώς να επιχειρεί να παρουσιάσει τη μαζική συμμετοχή ως ένδειξη ενότητας και επαναστατικής αποφασιστικότητας.Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ετάφη τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.Η ταφή έγινε χωρίς την παρουσία του γιου και διαδόχου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον με βάση τα πλάνα που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB.Ο Χαμενεΐ κυβέρνησε το Ιράν για σχεδόν 37 χρόνια, προτού σκοτωθεί στα πρώτα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.Η ταφή του στη Μασχάντ έχει και ιστορικό βάρος, καθώς ο Χαμενεΐ είναι μόλις ο δεύτερος ηγέτης της χώρας που ενταφιάζεται στην πόλη.Το 1747 είχε ταφεί εκεί ο Ναντέρ Σαχ, μετά τη δολοφονία του, έπειτα από σχεδόν 11 χρόνια στην εξουσία.Οι νεκρώσιμες πομπές για τον Χαμενεΐ άρχισαν το Σάββατο, με τις αρχές να κλείνουν δρόμους, εναέριο χώρο και μεγάλο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, καθώς πλήθη συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που κυβέρνησε το Ιράν επί δεκαετίες με σιδηρά πυγμή και σε συνεχή αντιπαράθεση με τη Δύση.Πριν από την ταφή, ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοσταφά, ηγήθηκε της προσευχής πάνω από τη σορό του πατέρα του.Πενθούντες ντυμένοι στα μαύρα κυμάτιζαν ιρανικές σημαίες, κρατούσαν πορτρέτα του Χαμενεΐ και πλακάτ με επαναστατικά συνθήματα. Ορισμένοι από το πλήθος φώναζαν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και ζητούσαν εκδίκηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.Βίντεο από την τελευταία κρατικά οργανωμένη τελετή στη Μασχάντ, το βράδυ της Πέμπτης, έδειχναν υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να φωνάζουν «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ», ζητώντας εκδίκηση για τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη.





Πολυήμερη πομπή σε Ιράν και Ιράκ Η σορός του Χαμενεΐ, μαζί με τις σορούς τεσσάρων μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν μαζί του, είχε προηγουμένως μεταφερθεί στην Τεχεράνη, στην Κομ και στις ιερές σιιτικές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα, στο Ιράκ.







Ο ενταφιασμός σηματοδοτεί το τέλος της 37χρονης κυριαρχίας του Χαμενεΐ στο Ιράν. Οι υποστηρικτές του περιγράφουν την περίοδο αυτή ως εποχή αντίστασης απέναντι στις ξένες πιέσεις, ενώ οι επικριτές του τη συνδέουν με καταστολή, οικονομική δυσπραγία και επαναλαμβανόμενα κύματα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.







Το τελευταίο κύμα διαδηλώσεων, κατά την πανεθνική εξέγερση του Ιανουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με επικριτές του καθεστώτος, τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας.