Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη για τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή
Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη για τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή
Χρόνια πολλά μαμά κι ας μην είσαι εδώ, έγραψε η παρουσιάστρια
Μία συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή έκανε η Μαρία Ηλιάκη στα social media της.
Η παρουσιάστρια ανέβασε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, όπου βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας της και στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε για την ονομαστική της γιορτή: «Αυτές οι αγκαλιές μας πριν τον ύπνο ήταν πάντα οι πιο όμορφες… Χρόνια πολλά μαμά κι ας μην είσαι εδώ».
Δείτε τη φωτογραφία
Η μητέρα της Μαρίας Ηλιάκη έφυγε από τη ζωή πριν από 14 χρόνια και σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η παρουσιάστρια στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube είχε πει για την απώλειά της: «Είχαμε αναλάβει όλοι τη φροντίδα της. Ήρθαμε σίγουρα πιο κοντά με τον πατέρα μου μετά τον θάνατό της αλλά -χωρίς να θέλω να μειώσω τον ρόλο των πατεράδων- όταν χάνεις τη μάνα σου κάπως αισθάνεσαι πολλή μοναξιά και αυτή η μοναξιά δεν αναπληρώνεται, είναι η μοναξιά η ψυχική. Για μένα η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη, είναι κάτι παραπάνω από μοναξιά. Την αισθάνθηκα την ορφάνια, κάπως σαν να με πετάξανε κάπου. Δεν είχα κανέναν να με βοηθήσει, μόνη μου βοηθήθηκα. Ήταν πολύ μετέωρο συναίσθημα. Έχω τον άνθρωπό μου, την οικογένειά μου, αλλά κάποιες φορές λέω ότι θα την ήθελα εδώ. Δεν ήταν πολύ τρυφερός άνθρωπος, αλλά πάντα μου έδινε λύσεις και πολλές φορές λέω "αχ να ήταν εδώ, κάτι θα μου έλεγε, κάπως θα μου έδινε λύση"».
Η παρουσιάστρια ανέβασε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, όπου βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας της και στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε για την ονομαστική της γιορτή: «Αυτές οι αγκαλιές μας πριν τον ύπνο ήταν πάντα οι πιο όμορφες… Χρόνια πολλά μαμά κι ας μην είσαι εδώ».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η μητέρα της Μαρίας Ηλιάκη έφυγε από τη ζωή πριν από 14 χρόνια και σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η παρουσιάστρια στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube είχε πει για την απώλειά της: «Είχαμε αναλάβει όλοι τη φροντίδα της. Ήρθαμε σίγουρα πιο κοντά με τον πατέρα μου μετά τον θάνατό της αλλά -χωρίς να θέλω να μειώσω τον ρόλο των πατεράδων- όταν χάνεις τη μάνα σου κάπως αισθάνεσαι πολλή μοναξιά και αυτή η μοναξιά δεν αναπληρώνεται, είναι η μοναξιά η ψυχική. Για μένα η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη, είναι κάτι παραπάνω από μοναξιά. Την αισθάνθηκα την ορφάνια, κάπως σαν να με πετάξανε κάπου. Δεν είχα κανέναν να με βοηθήσει, μόνη μου βοηθήθηκα. Ήταν πολύ μετέωρο συναίσθημα. Έχω τον άνθρωπό μου, την οικογένειά μου, αλλά κάποιες φορές λέω ότι θα την ήθελα εδώ. Δεν ήταν πολύ τρυφερός άνθρωπος, αλλά πάντα μου έδινε λύσεις και πολλές φορές λέω "αχ να ήταν εδώ, κάτι θα μου έλεγε, κάπως θα μου έδινε λύση"».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα