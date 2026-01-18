Ο Κιθ Έρμπαν μετακομίζει με τη νέα σύντροφό του μετά το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον του
Οι φήμες για τη νέα του σχέση επικεντρώνονται στην 26χρονη τραγουδίστρια Κάρλεϊ Σκοτ Κόλινς
Με τη νέα του σύντροφο φέρεται να μετακομίζει ο Κιθ Έρμπαν, λίγο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του με τη Νικόλ Κίντμαν.
Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του μουσικού που μίλησε στην Daily Mail, η σχέση του σταρ της country με τη νέα σύντροφο θεωρείται «σοβαρή», με τις φήμες να επικεντρώνονται στην 26χρονη τραγουδίστρια Κάρλεϊ Σκοτ Κόλινς. Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι οι κόρες του Έρμπαν φαίνεται να υποστηρίζουν δημόσια τη μητέρα τους, δείχνοντας ότι υπάρχει μια δυνατή σχέση ανάμεσά τους.
Ο 58χρονος μουσικός, που ήταν παντρεμένος με την Κίντμαν για 19 χρόνια, εργάζεται αυτή την περίοδο για το νέο του άλμπουμ, ενώ ανακαινίζει στούντιό του. Το άλμπουμ φέρεται να περιλαμβάνει προσωπικές εμπειρίες από το τέλος της σχέσης του με την ηθοποιό.
Η ηθοποιός είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο, στην οποία αναφέρεται ότι αντιμετώπιζαν «συζυγικές δυσκολίες και αγεφύρωτες διαφορές». Το πρώην ζευγάρι οριστικοποίησε το διαζύγιό του στις αρχές του Ιανουαρίου, με τους όρους να προβλέπουν ότι ο μουσικός θα έχει τα παιδιά τους κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, ενώ η ηθοποιός θα τα έχει τις υπόλοιπες 306 ημέρες του χρόνου. Οι δυο τους υπέγραψαν τη συμφωνία χωρίς οικονομικές απαιτήσεις για διατροφή ή επιμέλεια.
Το πρώην ζευγάρι ζει χωριστά από την αρχή του καλοκαιριού του 2025, ενώ προηγούμενες φήμες για σχέση του Έρμπαν με την κιθαρίστρια Μάτζι Μπάου διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από πρόσωπα που τους γνωρίζουν.
