Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν: Πώς θα μοιράσουν την περιουσία των 282 εκατ. δολαρίων

Το ζευγάρι δεν είχε κάνει προγαμιαίο συμβόλαιο και η διαδικασία ολοκληρώθηκε συναινετικά





Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, η συμφωνία προβλέπει ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα μοιραστούν «προς αμοιβαία ικανοποίηση», με κάθε πλευρά να κρατά ό,τι βρίσκεται ήδη στην κατοχή της.





Στο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων τους περιλαμβάνονται κατοικίες σε τρεις ηπείρους και, μεταξύ άλλων, έξι διαμερίσματα σε έναν ενιαίο πύργο που βλέπει στο λιμάνι του Σίδνεϊ, μία μεζονέτα στο Μανχάταν, κατοικία στο Μπέβερλι Χιλς, έπαυλη στο Νάσβιλ, καθώς και μεγάλη ιδιοκτησία στα Southern Highlands της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία. Αναφέρεται επίσης ότι μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου αποκτήθηκε μετά τον γάμο τους το 2006, ενώ κάποια ακίνητα φέρονται να βρίσκονται σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα.





Σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς όρους, τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές παραιτούνται από κάθε δικαίωμα για διατροφή παιδιών και συζυγική υποστήριξη, με μηδενική καταβολή διατροφής κατόπιν συμφωνίας. Προβλέπεται επίσης ότι κάθε πλευρά αναλαμβάνει τα δικά της δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων, ενώ τυχόν υπόλοιπα δικαστικά κόστη θα μοιραστούν ισόποσα.



Στο σκέλος της επιμέλειας, σύμφωνα με το πλάνο που περιγράφεται, η Νικόλ Κίντμαν θα περνά 306 ημέρες τον χρόνο με τα δύο παιδιά τους, τη Σάντεϊ Ρόουζ (17 ετών) και τη Φέιθ (14 ετών), ενώ στον Κιθ Έρμπαν αντιστοιχούν 59 ημέρες, περίπου «κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο». Αναφέρεται ακόμη ότι και οι δύο δηλώνουν μηνιαία εισοδήματα «άνω των 100.000 δολαρίων», ωστόσο η συμφωνία καταλήγει σε μηδενική διατροφή, όπως αποτυπώνεται στη δικαστική απόφαση.



Τέλος, σημειώνεται ότι η συμφωνία είχε υπογραφεί πριν από την επίσημη κατάθεση της αίτησης διαζυγίου, με τη Νικόλ Κίντμαν να επικαλείται «αγεφύρωτες διαφορές» στην αίτησή της. Δεν επιβεβαιώνεται από τα έγγραφα εάν υπήρχε προγαμιαίο συμβόλαιο, ενώ αναφέρεται ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε συναινετικά, χωρίς αντιδικία.