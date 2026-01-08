Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Η σκληρή σύγκρουση για την επιμέλεια των παιδιών πίσω από το «ήσυχο» διαζύγιο
Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Η σκληρή σύγκρουση για την επιμέλεια των παιδιών πίσω από το «ήσυχο» διαζύγιο
Παρότι το διαζύγιο ολοκληρώθηκε χωρίς δημόσιες συγκρούσεις, παρασκηνιακά οι διαπραγματεύσεις για την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολες
Στα χαρτιά, το διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν έμοιαζε υποδειγματικά ομαλό: χωρίς δικαστικές εντάσεις, χωρίς δημόσιες αντεγκλήσεις και χωρίς οικονομικές διαμάχες. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν εκ των έσω τις συζητήσεις, η διαδικασία μόνο απλή δεν ήταν.
Το βασικό σημείο τριβής αφορούσε στην επιμέλεια των δύο ανήλικων κοριτσιών τους, της 17χρονης Sunday και της 15χρονης Faith. Όπως αναφέρουν πηγές, ο Κιθ Έρμπαν αρχικά ζήτησε ισότιμο χρόνο με τα παιδιά, αίτημα που προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στη Νικόλ Κίντμαν.
Άτομο από το περιβάλλον της ηθοποιού περιγράφει την περίοδο εκείνη ως ιδιαίτερα πιεστική, σημειώνοντας ότι η Κίντμαν ανησυχούσε πως η κατάσταση θα εξελισσόταν σε μακρόχρονη δικαστική διαμάχη. Η ίδια, σύμφωνα με δεύτερη πηγή, είχε έντονο φόβο επανάληψης του παρελθόντος.
Το 2001, μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Κρουζ, είχε συμφωνηθεί κοινή επιμέλεια για τα δύο υιοθετημένα παιδιά τους, Ιζαμπέλα και Κόνορ, τα οποία τελικά έζησαν κυρίως με τον πατέρα τους. Η εξέλιξη εκείνη οδήγησε σε αποξένωση, γεγονός που, όπως λέγεται, εξακολουθεί να βαραίνει την ηθοποιό.
Στην παρούσα περίπτωση, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και πρακτικοί λόγοι. Ο Κιθ Έρμπαν έχει μπροστά του πολλές περιοδείες, με λιγότερη ευελιξία στο πρόγραμμά του, ενώ η Κίντμαν, όταν δεν βρίσκεται σε γυρίσματα, προτιμά να περνάει χρόνο στο σπίτι. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να έχει τα παιδιά μαζί της σε κινηματογραφικά σετ, σε πιο σταθερό και ελεγχόμενο περιβάλλον.
Τελικά, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η επιμέλεια κατέληξε ξεκάθαρα στη Νικόλ Κίντμαν. Η ηθοποιός θα περνά 306 ημέρες τον χρόνο με τις κόρες τους, ενώ ο Κιθ Έρμπαν θα τις βλέπει 59 ημέρες ετησίως, κυρίως κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.
Η Κίντμαν παραμένει στην οικογενειακή έπαυλη στο Νάσβιλ, όπου το ζευγάρι μεγάλωσε τα παιδιά του. Ο Έρμπαν μετακόμισε σε κοντινή κατοικία ήδη από το περασμένο καλοκαίρι.
Το βασικό σημείο τριβής αφορούσε στην επιμέλεια των δύο ανήλικων κοριτσιών τους, της 17χρονης Sunday και της 15χρονης Faith. Όπως αναφέρουν πηγές, ο Κιθ Έρμπαν αρχικά ζήτησε ισότιμο χρόνο με τα παιδιά, αίτημα που προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στη Νικόλ Κίντμαν.
Άτομο από το περιβάλλον της ηθοποιού περιγράφει την περίοδο εκείνη ως ιδιαίτερα πιεστική, σημειώνοντας ότι η Κίντμαν ανησυχούσε πως η κατάσταση θα εξελισσόταν σε μακρόχρονη δικαστική διαμάχη. Η ίδια, σύμφωνα με δεύτερη πηγή, είχε έντονο φόβο επανάληψης του παρελθόντος.
Το 2001, μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Κρουζ, είχε συμφωνηθεί κοινή επιμέλεια για τα δύο υιοθετημένα παιδιά τους, Ιζαμπέλα και Κόνορ, τα οποία τελικά έζησαν κυρίως με τον πατέρα τους. Η εξέλιξη εκείνη οδήγησε σε αποξένωση, γεγονός που, όπως λέγεται, εξακολουθεί να βαραίνει την ηθοποιό.
Στην παρούσα περίπτωση, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και πρακτικοί λόγοι. Ο Κιθ Έρμπαν έχει μπροστά του πολλές περιοδείες, με λιγότερη ευελιξία στο πρόγραμμά του, ενώ η Κίντμαν, όταν δεν βρίσκεται σε γυρίσματα, προτιμά να περνάει χρόνο στο σπίτι. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να έχει τα παιδιά μαζί της σε κινηματογραφικά σετ, σε πιο σταθερό και ελεγχόμενο περιβάλλον.
Τελικά, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η επιμέλεια κατέληξε ξεκάθαρα στη Νικόλ Κίντμαν. Η ηθοποιός θα περνά 306 ημέρες τον χρόνο με τις κόρες τους, ενώ ο Κιθ Έρμπαν θα τις βλέπει 59 ημέρες ετησίως, κυρίως κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.
Η Κίντμαν παραμένει στην οικογενειακή έπαυλη στο Νάσβιλ, όπου το ζευγάρι μεγάλωσε τα παιδιά του. Ο Έρμπαν μετακόμισε σε κοντινή κατοικία ήδη από το περασμένο καλοκαίρι.
Πηγές αναφέρουν ότι η νέα καθημερινότητα χωρίς τα παιδιά αποτέλεσε ισχυρό ψυχολογικό πλήγμα για τον μουσικό, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των γιορτών. Την ώρα που η Κίντμαν ταξίδεψε με τις κόρες της στην Αυστραλία για τα Χριστούγεννα, ο Έρμπαν παρέμεινε στο Νάσβιλ.
Παράλληλα, η ηθοποιός εμφανίζεται να έχει συσπειρώσει τον οικογενειακό της κύκλο γύρω από τα παιδιά, συνοδεύοντάς τα σε δημόσιες εμφανίσεις και ταξίδια. Ο Κιθ Έρμπαν, από την πλευρά του, φαίνεται να έχει στραφεί στη δουλειά, με συνεχείς μετακινήσεις και εμφανίσεις, προσπαθώντας να διατηρήσει σταθερότητα μέσα από την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε με κοινή συμφωνία: δεν προβλέπεται διατροφή ή συζυγική υποστήριξη, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία μοιράστηκαν χωρίς περαιτέρω διεκδικήσεις. Και οι δύο πλευρές ανέλαβαν τα δικά τους δικαστικά έξοδα.
Παρά τη νομική ολοκλήρωση της υπόθεσης, άτομα από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού σημειώνουν ότι η συναισθηματική προσαρμογή, ιδίως για τον Κιθ Έρμπαν, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς καλείται να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες οικογενειακής καθημερινότητας.
Παράλληλα, η ηθοποιός εμφανίζεται να έχει συσπειρώσει τον οικογενειακό της κύκλο γύρω από τα παιδιά, συνοδεύοντάς τα σε δημόσιες εμφανίσεις και ταξίδια. Ο Κιθ Έρμπαν, από την πλευρά του, φαίνεται να έχει στραφεί στη δουλειά, με συνεχείς μετακινήσεις και εμφανίσεις, προσπαθώντας να διατηρήσει σταθερότητα μέσα από την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε με κοινή συμφωνία: δεν προβλέπεται διατροφή ή συζυγική υποστήριξη, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία μοιράστηκαν χωρίς περαιτέρω διεκδικήσεις. Και οι δύο πλευρές ανέλαβαν τα δικά τους δικαστικά έξοδα.
Παρά τη νομική ολοκλήρωση της υπόθεσης, άτομα από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού σημειώνουν ότι η συναισθηματική προσαρμογή, ιδίως για τον Κιθ Έρμπαν, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς καλείται να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες οικογενειακής καθημερινότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα