Ο Πάνος Ιωαννίδης έκλεισε τα 50 και τα γιόρτασε με τους κριτές του «MasterChef»
Ο σεφ γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με τους Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Ιωάννα Μαρίνου
Τα 50 έκλεισε ο Πάνος Ιωαννίδης γιορτάζοντας τα γενέθλιά του μαζί με τους κριτές του  «MasterChef» Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ο Πάνος Ιωαννίδης έσβησε την τούρτα του, που είχε τη φιγούρα του με τη λευκή στολή του σεφ, στο μαγαζί του στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από βίντεο που ανάρτησαν στα social media καλεσμένοι του, αλλά και οι δύο κριτές από το ριάλιτι μαγειρικής, ο Πάνος Ιωαννίδης εμφανίζεται χαμογελαστός ανάμεσα στην παρέα του.

Δείτε το βίντεο και φωτογραφίες

O Πάνος Ιωαννίδης έκλεισε τα 50

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κοινοποίησε μέσω Instagram story μία εικόνα από τα γενέθλια γράφοντας: «Νέος για πάντα» και πρόσθεσε «χαρούμενα γενέθλια Πανούλη».

