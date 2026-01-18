Ο Πάνος Ιωαννίδης έκλεισε τα 50 και τα γιόρτασε με τους κριτές του «MasterChef»

που είχε τη φιγούρα του με τη λευκή στολή του σεφ,

Πάνος Ιωαννίδης εμφανίζεται χαμογελαστός ανάμεσα στην παρέα του.



Τα 50 έκλεισε οΤο βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ο Πάνος Ιωαννίδης έσβησε την τούρτα του,στο μαγαζί του στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από βίντεο που ανάρτησαν στα social media καλεσμένοι του, αλλά και οι δύο κριτές από το ριάλιτι μαγειρικής, οΟ Λεωνίδας Κουτσόπουλος κοινοποίησε μέσω Instagram story μία εικόνα από τα γενέθλια γράφοντας: «Νέος για πάντα» και πρόσθεσε «χαρούμενα γενέθλια Πανούλη».