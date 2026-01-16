Γυμνή στο Instagram η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, δείτε την αποκαλυπτική φωτογραφία
Το μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές του ένα ακόμα τολμηρό στιγμιότυπο
Γυμνή πόζαρε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το τολμηρό στιγμιότυπο στα social media.
Το μοντέλο συνηθίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του ακολουθους σέξι φωτογραφίες της. Στη νέα εικόνα που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram και αριθμεί πάνω από 28 εκατομμύρια followers, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίζεται χωρίς να φοράει εσώρουχα, ενώ με τα μαλλιά της και τα χέρια της καλύπτει τα επίμαχα σημεία του σώματός της.
Δείτε τη φωτογραφία
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
