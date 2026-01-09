Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Η προκλητική ανάρτηση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Twerking και χιτζάμπ για τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης
Το μοντέλο αφιέρωσε την ανάρτηση στον Ζοχράν Μαμντάνι, όμως ο συνδυασμός αισθησιακού βίντεο και φωτογραφίας με χιτζάμπ προκάλεσε σχόλια περί ασέβειας στα social media
Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η νέα ανάρτηση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με την οποία θέλησε να εκφράσει τη στήριξή της στον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Το 34χρονο μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε ένα post στο Instagram, το οποίο όμως για αρκετούς κινήθηκε στα όρια της ασέβειας.
Στο πρώτο μέρος της ανάρτησης, η Ραταϊκόφσκι εμφανίζεται σε βίντεο να κάνει twerking μέσα σε κατάστημα, στον διάδρομο με τα πατατάκια, φορώντας διάφανη μαύρη φούστα και crop top με ανοιχτή πλάτη. Το βίντεο συνοδευόταν από σαφή αναφορά στη «Νέα Υόρκη του Μαμντάνι», λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου δημάρχου, ο οποίος εξελέγη ως υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος και είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της πόλης.
Δείτε το βίντεο
Ωστόσο, οι αντιδράσεις εντάθηκαν όταν οι χρήστες είδαν τη δεύτερη φωτογραφία της ανάρτησης. Σε αυτή, η Ραταϊκόφσκι εμφανίζεται σε τελείως διαφορετικό ύφος, φορώντας ένα λευκό χιτζάμπ, κατά την επίσκεψή της στο Τέμενος Sheikh Zayed στο Άμπου Ντάμπι. Η αλλαγή εικόνας, από το αισθησιακό βίντεο στο σούπερ μάρκετ σε μια σεμνή εμφάνιση σε χώρο λατρείας, προκάλεσε αρνητικά σχόλια.
Στην ίδια ανάρτηση υπήρχε και τρίτη φωτογραφία, στην οποία η Ραταϊκόφσκι ποζάρει για selfie με λευκό T-shirt σηκωμένο, αποκαλύπτοντας το ντεκολτέ της, το οποίο η ίδια φρόντισε να κόψει διακριτικά. Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με φωτογραφία από το Halloween, όπου ποζάρει μαζί με τον τετράχρονο γιο της, Σιλβέστερ Απόλλο Μπερ, καθώς περπατούν στον δρόμο για το καθιερωμένο trick-or-treat.
Στη λεζάντα, η Ραταϊκόφσκι έγραψε απλώς: «η Νέα Υόρκη του Μαμντάνι!!», αφήνοντας το περιεχόμενο να μιλήσει από μόνο του. Στα σχόλια, αρκετοί χρήστες χαρακτήρισαν τον συνδυασμό των εικόνων ατυχές και προσβλητικό. «Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο πρώτες φωτογραφίες είναι κάπως ασεβής», έγραψε ένας σχολιαστής, ενώ άλλος σημείωσε: «Έτσι προσβάλλεις το χιτζάμπ». Υπήρξαν και πιο αιχμηρές αντιδράσεις, με σχόλια που κατηγόρησαν το μοντέλο ότι επιδιώκει απλώς την προσοχή.
Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα θετικά ή χιουμοριστικά σχόλια. Ορισμένοι χρήστες δήλωσαν ότι βρήκαν το βίντεο διασκεδαστικό, με σχόλια όπως «τα πατατάκια δεν έδειχναν ποτέ τόσο καλά».
Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέλαβε επίσημα καθήκοντα δημάρχου της Νέας Υόρκης την 1η Ιανουαρίου, σε ιστορικό σταθμό του μετρό στο Μανχάταν, τοποθετώντας το χέρι του στο Κοράνι. Η εκλογή του θεωρήθηκε ιστορική, καθώς είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης.
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα δημόσια για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολιτικές καμπάνιες, μεταξύ άλλων και υπέρ του Μπέρνι Σάντερς, ενώ συχνά χρησιμοποιεί τα social media για να εκφράσει τις απόψεις της, μία επιλογή που, όπως φαίνεται, συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.
