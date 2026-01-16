Δημήτρης Αλεξάνδρου: Οι άνθρωποι γκρεμίζουν μόνοι τους την εικόνα που είχες για εκείνους
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Οι άνθρωποι γκρεμίζουν μόνοι τους την εικόνα που είχες για εκείνους
Το πρώην μοντέλο ανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram από κοινές διακοπές με τον γιο του
Ένα μήνυμα έστειλε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από πρόσφατη ανάρτησή του, αφήνοντας υπονοούμενα για τις ανθρώπινες σχέσεις και τον χρόνο.
Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από την περίοδο των διακοπών του με τον γιο του. Στο story που έκανε, καταγράφεται εκείνος, ο μικρός Πάρης και ένας φίλος του στην παραλία να ανάβουν φωτιά.
Πάνω στο βίντεο που κοινοποίησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σημείωσε: «Μην βιάζεσαι. Οι άνθρωποι γκρεμίζουν μόνοι τους την εικόνα που είχες για εκείνους», εννοώντας ότι συχνά οι άνθρωποι αποκαλύπτουν με τις πράξεις ή τη συμπεριφορά τους ότι δεν είναι όπως τους φανταζόταν κανείς, δηλαδή καταρρίπτουν την εικόνα ή τις προσδοκίες που είχε κάποιος γι’ αυτούς.
Δείτε το βίντεο
