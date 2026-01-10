Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι που διοργάνωσε για τα γενέθλια του γιου του, καλεσμένη του η Ρία Ελληνίδου
Ο μικρός Πάρης έκλεισε τα 3
Τα γενέθλιά του είχε ο γιος του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ιωάννας Τούνη, ο οποίος είναι πλέον τριών ετών, και ο πατέρας του διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι στο σπίτι του στην Αθήνα για να το γιορτάσουν. Εκεί βρισκόταν και η Ρία Ελληνίδου, ανάμεσα στους καλεσμένους.
Το θέμα του πάρτι, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ήταν το αγαπημένο παιδικό του μικρού Πάρη, «Paw Patrol», με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να έχει επιλέξει όλο τον στολισμό με τα μπαλόνια στα χρώματα από το πρόγραμμα αυτό, ενώ είχε και τους ήρωες του παιδικού να στέκονται δίπλα στον 3χρονο την ώρα που έσβηνε την τούρτα του.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Γιώργος Μανίκας, ο οποίος είναι και νονός του μικρού Πάρη, ο Σάκης Τανιμανίδης, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Ερωτόκριτος, ο οποίος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου φαίνεται η Ρία Ελληνίδου.
Δείτε τα βίντεο από το πάρτι
Η Ιωάννα Τούνη την ημέρα του πάρτι βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και θα συναντηθεί με τον γιο της το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, για να γιορτάσει και εκείνη μαζί του τα γενέθλιά του
