Αργύρης Αγγέλου για Γιώργο Καπουτζίδη: Είναι σημείο αναφοράς για εμένα, αν πω ότι είμαστε οικογένεια μπορεί να παρεξηγηθεί

Όσον αφορά στο reunion της σειράς, ο ηθοποιός ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Ήταν μεγάλη η χαρά που δεν φανταζόμουν ότι μετά από 20 χρόνια θα μου δινόταν τέτοια ευκαιρία να το ζήσουμε κι ήταν σαν να διακτινιστήκαμε στον χρόνο. Τώρα θεωρώ πως όλοι είμαστε πιο όμορφοι μετά από 20 χρόνια.

Από την ώρα που το είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης μέχρι και τηλεφώνημα ήταν ένα πέρασμα χρόνου. Δεν μπορούσαμε να έχουμε δεύτερη σκέψη. Θέλαμε όλοι να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος. Θα μου έλειπε αν δεν γινόταν αυτό».