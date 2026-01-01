Παρά Πέντε: Οι πέντε νέες σκηνές με τη θρυλική πεντάδα από το reunion για τα 20 χρόνια, δείτε βίντεο

Μια άλλη σκηνή αφορούσε σε μία νέα περιπέτεια των πέντε, με την Αμαλία να τους σώζει την τελευταία στιγμή, καθώς είχαν βρεθεί δεμένοι μέσα σε μία άδεια πισίνα.Η τέταρτη σκηνή παρουσίαζε την άρνηση της Ζουμπουλίας να προσαρμοστεί στα δεδομένα της σημερινής εποχής και να βγάλει νέα ταυτότητα, με τους υπόλοιπους τέσσερις ήρωες να προσπαθούν να την πείσουν μέσα από ξεκαρδιστικούς διαλόγους και ατάκες.Η πέμπτη και τελευταία σκηνή του «Παρά Πέντε», είκοσι χρόνια μετά, εκτυλίχθηκε γύρω από ένα χριστουγεννιάτικο μυστήριο που η πεντάδα προσπαθούσε να εξιχνιάσει, με την ανατροπή να αποκαλύπτεται στο φινάλε.