Η Τεγιάνα Τέιλορ «έκλεψε» τη δόξα από τους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον με τη νέα της εμφάνιση
Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πρεμιέρα του «The Rip» τράβηξε τα βλέμματα, επισκιάζοντας τους δύο σταρ του Χόλιγουντ
Την παράσταση έκλεψε η Τεγιάνα Τέιλορ με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του «The Rip», επισκιάζοντας τους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον, ενώ πόζαρε δίπλα τους στο κόκκινο χαλί.
Παρά το βαρύ τους όνομα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, ο Άφλεκ και ο Ντέιμον δεν ήταν εκείνοι που κυριάρχησαν στα φλας κατά την πρεμιέρα του φιλμ στο Alice Tully Hall, καθώς τα βλέμματα στράφηκαν στην Τέιλορ.
Μόλις δύο ημέρες μετά την επιτυχημένη παρουσία της στις Χρυσές Σφαίρες, η σταρ έκανε δυναμική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας μια avant-garde δημιουργία του οίκου Ashi Studio. Το φόρεμα μαύρου χρώματος που έβαλε, ξεχώριζε για τη δραματική του γραμμή, ενώ παράλληλα τόνιζε τους γοφούς της και το ημιδιάφανο ύφασμα με τις περίτεχνες πτυχώσεις του άφηνε να διακρίνεται στο εσωτερικό ένας nude κορσές.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η ενσωματωμένη μάσκα που κάλυπτε τη μύτη και το στόμα της, προσδίδοντας έναν έντονα φουτουριστικό χαρακτήρα στο σύνολο. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με κλασικές μαύρες γόβες, γάντια και διαμαντένια κοσμήματα.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η νέα αστυνομική παραγωγή του Netflix αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιανουαρίου. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζο Κάρναχαν, το «The Rip» εστιάζει «σε μια ομάδα αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών στο Μαϊάμι, που ανακαλύπτει εκατομμύρια σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο. Σύντομα, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους καταρρέει και όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμα και το ποιος μπορεί να θεωρηθεί πραγματικός σύμμαχος».
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Στίβεν Γιουν, Καταλίνα Σαντίνο Μορένο, Σάσα Κάγιε, Σκοτ Αντκινς και Κάιλ Τσάντλερ, μεταξύ άλλων. Η ταινία αποτελεί παραγωγή της Artists Equity, της εταιρείας που έχουν ιδρύσει ο Άφλεκ και ο Ντέιμον. Το «παρών» στην πρεμιέρα έδωσε και η σύζυγος του Ματ Ντέιμον, Λουτσιάνα, η οποία συμμετέχει στο πρότζεκτ ως παραγωγός.
