Σμαράγδα Καρύδη: Κάθε χρονιά κοιτάω μπροστά, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω
Λέω ότι «καλώς να ‘ρθει ό,τι είναι να έρθει και θα είναι πάντα καλύτερο» σχολίασε η ηθοποιός
Στη φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζει την πορεία της στον χρόνο, αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, τονίζοντας ότι πάντα κοιτάζει μπροστά και προχωρά στο επόμενο βήμα, χωρίς να μένει σε όσα ανήκουν στο παρελθόν.
Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, και σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη νέα χρονιά και τι κρατάει από το 2025, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Έτσι όπως είναι τα πράγματα στον κόσμο, νομίζω ότι το πρώτο που εύχεται κανείς είναι η ειρήνη. Κάθε χρονιά εγώ κοιτάω μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω. Λέω ότι καλώς να ‘ρθει ό,τι είναι να ‘ρθει και θα ‘ναι πάντα καλύτερο».
Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, στις 23 Δεκεμβρίου έγινε γνωστή μία σημαντική εξέλιξη στην προσωπική ζωή της ηθοποιού, καθώς έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας χώρισε με τον Θοδωρή Αθερίδη. Η Σμαράγδα Καρύδη, ούτε και ο πρώην σύντροφός της δεν έχουν σχολιάσει ακόμα δημόσια την είδηση για το τέλος της σχέσης τους.
