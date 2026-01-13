Σμαράγδα Καρύδη: Κάθε χρονιά κοιτάω μπροστά, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω
GALA
Σμαράγδα Καρύδη χρόνος

Σμαράγδα Καρύδη: Κάθε χρονιά κοιτάω μπροστά, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω

Λέω ότι «καλώς να ‘ρθει ό,τι είναι να έρθει και θα είναι πάντα καλύτερο» σχολίασε η ηθοποιός

Σμαράγδα Καρύδη: Κάθε χρονιά κοιτάω μπροστά, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζει την πορεία της στον χρόνο, αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, τονίζοντας ότι πάντα κοιτάζει μπροστά και προχωρά στο επόμενο βήμα, χωρίς να μένει σε όσα ανήκουν στο παρελθόν.

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, και σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη νέα χρονιά και τι κρατάει από το 2025, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Έτσι όπως είναι τα πράγματα στον κόσμο, νομίζω ότι το πρώτο που εύχεται κανείς είναι η ειρήνη. Κάθε χρονιά εγώ κοιτάω μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω. Λέω ότι καλώς να ‘ρθει ό,τι είναι να ‘ρθει και θα ‘ναι πάντα καλύτερο».

Δείτε το βίντεο


Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, στις 23 Δεκεμβρίου έγινε γνωστή μία σημαντική εξέλιξη στην προσωπική ζωή της ηθοποιού, καθώς έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας χώρισε με τον Θοδωρή Αθερίδη. Η Σμαράγδα Καρύδη, ούτε και ο πρώην σύντροφός της δεν έχουν σχολιάσει ακόμα δημόσια την είδηση για το τέλος της σχέσης τους.
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης