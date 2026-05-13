Ναταλία Δραγούμη: Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί δεν κάνει καλό στη δουλειά μου
«Άντε, θα το πω, είμαι 37», πρόσθεσε με χιούμορ η ηθοποιός
Την ηλικία της δεν λέει η Ναταλία Δραγούμη στην κάμερα, καθώς υποστηρίζει πως δεν κάνει καλό στη δουλειά της.
Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 13 Μαΐου, εξήγησε πως δεν κάνει αισθητικές επεμβάσεις, γιατί δεν θέλει να γίνει κάποια άλλη, τονίζοντας παράλληλα πως δεν μπορεί να κρύψει την ηλικία της από όσους την ξέρουν.
Η Ναταλία Δραγούμη είπε χαρακτηριστικά: «Ίσως προτιμήσω κάποιες ρυτίδες και κάποιο χρόνο να φαίνεται πάνω μου παρά να είμαι κάποια άλλη. Τι να πείσω ότι είμαι τριάντα; Όλοι ξέρουν πόσο είμαι ας πούμε». Όταν ρωτήθηκε όμως αν λέει ανοιχτά την ηλικία της απάντησε: «Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα, γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου. Ξέρεις ότι στο Χόλιγουντ στους ηθοποιούς οι μάνατζέρ τους δεν τους επιτρέπουν να πουν την ηλικία. Αλλά σε φίλους και σε παρέες κι αυτά το λέω».
Τότε, η ηθοποιός πρόσθεσε γελώντας: «Άντε θα σου πω τώρα γιατί δεν μ’ αρέσει να την κρύβω. Είμαι… 37. Γιατί γελάς;».
Στην ίδια συνέντευξη, η Ναταλία Δραγούμη μίλησε και για την ψυχολογική βία που έχει υποστεί από πρώην σύντροφό της στο παρελθόν. «Έχω βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά σε σχέση μου και δεν θα ήθελα καθόλου μα καθόλου να βιώσουν το ίδιο τα παιδιά μου. Όχι μηνύσιμο ή κάτι τέτοιο, θέλω να πω δεν υπήρχε σωματική βία, ούτε λεκτική βία. Υπήρχε ψυχολογική βία», είπε.
