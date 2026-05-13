Η Άννα Βίσση ευχήθηκε από σκηνής «καλή επιτυχία» στην Antigoni Buxton για τη Eurovision, δείτε βίντεο
Η εκπρόσωπος της Κύπρου θα διαγωνιστεί με το Jalla στον Β' Ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου
«Καλή επιτυχία» για την εμφάνισή της στη Eurovision ευχήθηκε από σκηνής η Άννα Βίσση στην Antigoni Buxton. Η εκπρόσωπος της Κύπρου θα διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου, διεκδικώντας με το Jalla την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο νυχτερινό μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται, η Άννα Βίσση αντιλήφθηκε την παρουσία της Antigoni Buxton στο κοινό και της απηύθυνε τον λόγο. «Γεια σου Antigoni. Καλή επιτυχία στην Eurovision με το “Jalla”. Ωραίο τραγούδι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το βίντεο μου άρεσε. Καλή επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά.
Η Antigoni Buxton δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με τη στιγμή, σχολιάζοντας στη συνοδευτική λεζάντα: «Η Βασίλισσα Άννα Βίσση μίλησε» .
Δείτε το βίντεο
