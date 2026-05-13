Η φάρσα με το «ρωμαϊκό βάζο» που σόκαρε τον Τσιτσιπά και έγινε viral, δείτε βίντεο

Ο Έλληνας τενίστας αλλά και οι Ίγκα Σβιόντεκ, Αρίνα Σαμπαλένκα και Ντανιίλ Μεντβέντεφ πρωταγωνίστησαν σε κρυφή κάμερα των διοργανωτών του τουρνουά στη Ρώμη

Ένα χιουμοριστικό βίντεο από το Italian Open έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, δείχνοντας κορυφαίους τενίστες να πέφτουν θύματα μιας σκηνοθετημένης φάρσας με ένα δήθεν αρχαίο ρωμαϊκό βάζο ανεκτίμητης αξίας. Ανάμεσα στους αθλητές που συμμετείχαν άθελά τους στο σκηνικό ήταν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, του οποίου η αντίδραση όταν το βάζο «έσπασε» προκάλεσε έντονα σχόλια στα social media.

Η φάρσα με το αρχαίο βάζο

Οι διοργανωτές του Italian Open έστησαν μια κρυφή κάμερα χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο τερακότα βάζο, το οποίο παρουσιαζόταν ως αντικείμενο του 3ου αιώνα π.Χ. με αξία εκατομμυρίων ευρώ.

Στο βίντεο, η Βρετανίδα τενίστρια Κέιτι Μπούλτερ εμφανίζεται να εμπλέκεται σε «ατύχημα» που οδηγεί στο σπάσιμο του βάζου, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις από τους υπόλοιπους αθλητές που βρίσκονταν στον χώρο.

Το στιγμιότυπο με τίτλο «The Greek and the Roman vase» δείχνει τον Στέφανο Τσιτσιπά να πλησιάζει και να παρατηρεί το αντικείμενο, πριν δημιουργηθεί σύγχυση τη στιγμή που το βάζο πέφτει στο έδαφος.

Αρχικά, ο Έλληνας τενίστας φαίνεται να πιστεύει πως προκάλεσε ο ίδιος το περιστατικό, ενώ η αντίδραση της κοπέλας που βρισκόταν δίπλα του εντείνει το σοκ και την αμηχανία του.

Οι αντιδράσεις των κορυφαίων τενιστών

Το βίντεο κατέγραψε και τις αντιδράσεις άλλων μεγάλων ονομάτων του παγκόσμιου τένις.

Η Ίγκα Σβιόντεκ αρχικά κάλυψε το στόμα της από έκπληξη πριν ξεσπάσει σε γέλια, ενώ ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έσπευσε να ξεκαθαρίσει στα ιταλικά: «Non l’ho toccato» («Δεν το άγγιξα»).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε σοκαρισμένος και απογοητευμένος από το περιστατικό, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα έπιασε το στήθος της σε ένδειξη δυσπιστίας.

Από την πλευρά του, ο Λορέντσο Μουζέτι αντέδρασε με βρισιά, η οποία λογοκρίθηκε στο τελικό μοντάζ του βίντεο.




Η φάρσα έδωσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο στο κλίμα του τουρνουά της Ρώμης, το οποίο διεξάγεται εν μέσω έντονου ανταγωνισμού στις χωμάτινες επιφάνειες.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Κέιτι Μπούλτερ αστειεύτηκε για τον ρόλο της στο σκηνικό, λέγοντας πως εξακολουθεί να είναι… εκνευρισμένη που βρέθηκε στο επίκεντρο της φάρσας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι κανένα πραγματικό αρχαίο βάζο δεν υπέστη ζημιές.
