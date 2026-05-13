Δημήτρης Παπάζογλου για Κωνσταντίνα: Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση, είναι αλαζονεία
Παλιά είχαμε διάφορα, η Κωνσταντίνα ήταν ένα κορίτσι που όλο απαιτούσε, σχολίασε ο χορευτής για την τραγουδίστρια

Αλαζονική χαρακτήρισε ο Δημήτρης Παπάζογλου τη στάση της Κωνσταντίνας, σχολιάζοντας την επαγγελματική της πορεία και υποστηρίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, διεκδικούσε πράγματα στον χώρο δεν αποτελεί ένδειξη αυτοπεποίθησης.

Ο χορευτής ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 13 Μαΐου στην εκπομπή «Happy Day» όπου μίλησε για τη συμπεριφορά της τραγουδίστριας απέναντί του και για το ενδεχόμενο επικοινωνίας μεταξύ τους, εκφράζοντας την άποψη πως η στάση της δεν σχετίζεται με αυτοπεποίθηση. Όπως είπε: «Σιγά μην με πάρει η Κωνσταντίνα τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση, είναι αλαζονεία».

Σε άλλο σημείο, ο Δημήτρης Παπάζογλου αναφέρθηκε σε παλαιότερες συνεργασίες τους, υποστηρίζοντας πως η Κωνσταντίνα είχε έντονες απαιτήσεις και φιλοδοξίες στον επαγγελματικό χώρο, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, όπως είπε, δεν είχε την αντίστοιχη πορεία ή θέση στα μουσικά σχήματα στα οποία επιθυμούσε να συμμετάσχει.

Δείτε το βίντεο



Πιο αναλυτικά, ο χορευτής ανέφερε: «Για την Κωνσταντίνα με ρωτήσανε και απάντησα. Παλιά είχαμε διάφορα. Η Κωνσταντίνα ήταν ένα κορίτσι που όλο απαιτούσε. Κι όμως, αν την ξέρεις στη δουλειά μέσα, ξέρεις πώς είναι. Ήταν σε ένα σχήμα που είχε γίνει Μαρινέλλα-Μοσχολιού-Βίσση, τότε που η Βίσση είχε κάνει το "Δώδεκα" και εκείνη χωρίς να έχει δισκογραφία, ήθελε να μπει στην αφίσα με αυτές τις τρείς γυναίκες. Είναι δυνατόν; Για να μπεις σε ένα σχήμα με τέτοια ονόματα, πρέπει να είσαι κάτι ανάλογο. Ήμασταν σε ένα άλλο σχήμα με Καλογιάννη-Ζόρμπαλά, και είχε λυσσάξει να φύγει η Ζορμπαλά δίπλα από τον Καλογιάννη για να μπει εκείνη. Έκανε τέτοια».
