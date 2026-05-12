Αιματηρό επεισόδιο σε οικισμό Ρομά στη Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς
Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (12/5) στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων από πυροβολισμούς.
Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 17:00, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις Αρχές, ξέσπασε συμπλοκή η οποία κατέληξε σε πυροβολισμούς με καραμπίνες.
Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν στις 17:40, όταν οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν από οικεία τους πρόσωπα στο Κέντρο Υγείας Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους τρεις άνδρες που δέχθηκαν τα σκάγια από τα κυνηγετικά όπλα, οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση.
Στην περιοχή διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.
