Αλεξάνδρα Πασχαλίδου μετά την εμφάνιση του Ακύλα στη Eurovision: Έχουμε νικητήριο τραγούδι
Το δικό της σχόλιο μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' Ημιτελικό της Eurovisionτο βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, με το Ferto έκανε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, υποστήριζοντας πως φέτος η Ελλάδα διαγωνίζεται με ένα «νικητήριο», όπως το χαρακτήρισε, τραγούδι. 

  Η δημοσιογράφος, η οποία είχε υπάρξει στο παρελθόν σχολιάστρια του Διαγωνισμού Τραγουδιού, ανέφερε πως τα τρία λεπτά της ελληνικής συμμετοχής πάνω στη σκηνή ήταν γεμάτα εκπλήξεις. Επίσης, τόνισε ότι είναι πολύ πιθανό ο Ακύλας να χαρίσει τη νίκη στη χώρα, αφού διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.

«Ήταν τρία λεπτά γεμάτα εκπλήξεις. Τρία λεπτά που μπορούσε να συμβεί το οτιδήποτε. Ήταν σαν να ήσουν μέσα σε ένα λούνα παρκ. Ήταν από συγκίνηση σε χαρά, σε μετέφερε συναισθηματικά σε πάρα πολλά επίπεδα, που είναι πολύ δύσκολο δραματουργικά να παρουσιάσεις κάτι τέτοιο», σχολίασε αρχικά η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου πρόσθεσε επίσης ότι θεωρεί πως η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη θέση του 70ού Διαγωνισμού. «Ο Ακύλας αισθάνομαι ότι μπορεί να το φέρει φέτος γιατί είναι εξαίρεση και σε σχέση με όλα τα άλλα που έχουμε δει φέτος, που γενικά χθες εμένα ο ημιτελικός δε μου άρεσε. Ο Ακύλας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι φαβορί εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε νικητήριο τραγούδι, μπορεί να διαπρέψει. Νομίζω ότι είναι παρά πολλές οι πιθανότητές μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια», κατέληξε.

