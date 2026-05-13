Δίχασε η εμφάνιση της Ντέμι Μουρ στο κόκκινο χαλί των Καννών, δείτε βίντεο
Άλλοι την επαίνεσαν για το φόρεμα και άλλοι εστίασαν στα αδυνατισμένα χέρια της
Ανάμεικτες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Ντέμι Μουρ στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.
Αφορμή αποτέλεσε η αδύνατη σιλουέτα της την οποία αναδείκνυε το στράπλες φόρεμα Jacquemus με πούλιες το οποίο η 63χρονη ηθοποιός συμπλήρωσε με ένα κολιέ Chopard με διαμάντια και σκουλαρίκια σε σχήμα λουλουδιού.
Η ηθοποιός και ο στυλίστα της, Μπραντ Γκορέσκι, παρουσίασαν πιο λεπτομερώς το φόρεμα για τις Κάννες σε βίντεο που ανέβασαν στα social media.
«Ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα μου φορέματα πάνω σου» σχολίασε η ηθοποιός Ρίτα Γουίλσον. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι φαίνεται υπέροχη». Ήταν πάντα όμορφη» έγραψε μια δεύτερη σχολιάστρια. «Τρελό! Είμαι τόσο έτοιμη για τις στιγμές σου στις Κάννες!» έγραψε μια τρίτη ενώ μια τέταρτη υπερθαμάτισε: «Τόσο εντυπωσιακή και το φόρεμα ταιριάζει σαν γάντι».
Ωστόσο, άλλοι εξέφρασαν ανησυχία, επισημαίνοντας τα «εξαιρετικά λεπτά» χέρια της Μουρ. «Ναι, είναι πανέμορφη, αλλά η υπερβολική της λεπτότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να τονίζουμε. Δεν νομίζω ότι αποτελεί υγιές παράδειγμα», «είμαι μεγάλη θαυμάστριά σου εδώ και χρόνια, Demi, και λέω με απόλυτη συμπόνια ότι ελπίζω να φροντίζεις την υγεία σου», «πολλοί άνθρωποι νοιάζονται για σένα» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για τη Ντέμι Μουρ.
Demi Moore at the 2026 Cannes film festival opening ceremony pic.twitter.com/bEZCf9e5vb— TaraBull (@TaraBull) May 13, 2026
