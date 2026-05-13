Ο Στάρμερ δηλώνει ότι θα αγωνιστεί αν τον αμφισβητήσουν, ενώ ο υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί
ΚΟΣΜΟΣ
Κιρ Στάρμερ Βρετανία Γουές Στρίτινγκ

Ο Στάρμερ δηλώνει ότι θα αγωνιστεί αν τον αμφισβητήσουν, ενώ ο υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί

Ο Γουές Στρίτινγκ αναζητά στήριξη για να κινήσει τη διαδικασία κατά του πρωθυπουργού, λένε πρόσωπα από το περιβάλλον του

Ο Στάρμερ δηλώνει ότι θα αγωνιστεί αν τον αμφισβητήσουν, ενώ ο υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί, στην περίπτωση που ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης των Times Στίβεν Σουίνφορντ σε ανάρτησή του στο Χ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Στάρμερ εμφανίστηκε μαχητικός στο Κοινοβούλιο, μετά την παραδοσιακή ομιλία του βασιλιά Καρόλου που παρουσίασε τις νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Ο Στρίτινγκ, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού κόμματος και την πρωθυπουργία. Στη συζήτηση πάντως που ακολούθησε την ομιλία του βασιλιά στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Στάρμερ εμφανίστηκε αποφασιστικός.

Σύμφωνα με τους Times και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Στρίτινγκ σχεδιάζει να παραιτηθεί αύριο Πέμπτη ενώ αναζητά αρκετούς υποστηρικτές για να διεκδικήσει την ηγεσία: χρειάζεται πάνω από 80 για να κινήσει τη διαδικασία.

Σήμερα το πρωί σήμερα συναντήθηκε για λιγότερο από 20 λεπτά στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον πρωθυπουργό και έφυγε χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο.

Η ομιλία του Καρόλου «χάραξε έναν ελπιδοφόρο δρόμο» είπε. Αναφερόμενος στις προκλήσεις, όπως τις χαρακτήρισε, που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα απαρνηθεί τις εργατικές αξίες του» επικρίνοντας εκείνους που υπερασπίζονται «μια πολιτική μνησικακίας και διχασμού».

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει όσα υποσχέθηκε στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας, θα λάβει περαιτέρω μέτρα για τη μετανάστευση και θα βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, θέματα που ανησυχούν ιδιαίτερα τους Βρετανούς.

Την Τρίτη, ο Στάρμερ δήλωσε ότι θέλει «να συνεχίσει να κυβερνά».

Κλείσιμο

Η ομιλία του Καρόλου

Ο Κάρολος, στην ομιλία που εκφώνησε στη Βουλή των Λόρδων, έχοντας στο πλευρό του τη βασίλισσα Καμίλα, παρουσίασε 35 νομοσχέδια –γραμμένα από την κυβέρνηση– για ποικίλα θέματα, από την εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel μέχρι την πράσινη ενέργεια ή την προσέγγιση με την ΕΕ.

«Ένας κόσμος ολοένα και πιο επικίνδυνος και ασταθής απειλή τον Ηνωμένο Βασίλειο και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν είναι παρά μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα» υπογράμμισε.

Άλλες προτάσεις που παρουσιάστηκαν και θα συζητηθούν στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο είναι η χορήγηση δικαιώματος ψήφου από την ηλικία των 16 ετών και η μεταρρύθμιση του συστήματος παροχής ασύλου. Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που διέπλευσαν τη Μάγχη με πλοιάρια ξεπέρασε τις 200.000 από το 2018, όταν ξεκίνησε η καταμέτρησή τους.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης