Βίκυ Καγιά: Λείπω σχεδόν τρία χρόνια από την τηλεόραση, αλλά αυτή τη στιγμή κάνω ακριβώς αυτό που θέλω

Σχετικά με την τηλεοπτική επιστροφή της, η Βίκυ Καγιά δήλωσε πως παραμένει ανοιχτή, ωστόσο θέλει να καταπιαστεί με κάτι ποιοτικό και σταθερό όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή: «Λείπω σχεδόν τρία χρόνια από την τηλεόραση. Έχω μάθει στη ζωή μου ποτέ να μην λέω ποτέ. Αυτή τη στιγμή κάνω ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω. Έχω δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις αλλά δεν υπάρχει λόγος να λέμε πόσες και να τις κατονομάζουμε. Δεν λειτούργησαν για πάρα πολλούς λόγους. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ποιότητα και η σταθερότητα στα πράγματα», είπε.

Σχεδόν τρία χρόνια λείπει η Βίκυ Καγιά από την τηλεόραση, όμως κάνει αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή της ζωής της.Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 13 Μαΐου, το μοντέλο, εξήγησε πως έχει δεχτεί προτάσεις για να επιστρέψει στον τηλεοπτικό αέρα, παρόλα αυτά δεν έχει ευδοκιμήσει καμία, γι' αυτό δεν θέλει και να τις συζητάει. Όπως ανέφερε επίσης, πλέον έχουν μεγαλώσει οι υποχρεώσεις γύρω από τα παιδιά της και θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί τους.Για την καθημερινότητά της εκτός τηλεόρασης το μοντέλο ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ απασχολημένη, με διαφορετικό τρόπο γιατί μεγαλώνοντας τα παιδιά, μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις. Τα σπορ, τα μαθήματα, οι φίλες, τα ταξίδια τους. Αλλά το χαίρομαι πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά στα παιδιά σου γιατί μεγαλώνοντας, γιατί έχουν την ανάγκη σου παραπάνω, και συναισθηματικά αλλά και γενικά. Έχω και την εταιρεία μου που μεγαλώνει πολύ γρήγορα, έχω και τους πελάτες μου, οπότε δεν μένει πολύς χρόνος».Αναφερόμενη στα παιδιά της, η Βίκυ Καγιά εξήγησε πως η μητρότητα κρύβει πολλές δυσκολίες και χρειάζεται μία μαμά να πηγαίνει βήμα βήμα κάθε φορά για να προσαρμοστεί: «Είναι μεγάλη επιτυχία να καταφέρεις να γίνεις μαμά και να κρατήσεις αυτό το χαοτικό πράγμα που συμβαίνει μέσα στο μυαλό σου περνώντας τα χρόνια. Είναι μια δύσκολη εμπειρία, γιατί όταν γίνεται μαμά δεν σου λέει κανείς τι έρχεται στο μενού. Το πας βήμα βήμα, έχεις πολύ άγχος. Μετά περνάς σε μία άλλη φάση που φεύγει το άγχος και το παιδάκι πάω στον παιδικό σταθμό, έρχονται οι παιδικές αρρώστιες... Είναι μία διαρκής διαπραγμάτευση και φροντίδα σε αυτό το πλάσμα που έχεις φέρει στον κόσμο», επισήμανε.