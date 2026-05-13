Ελλάδα - Ολλανδία 29-27: Πήρε προβάδισμα και πάει στο Ρότερνταμ για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ, δείτε βίντεο

Όμως, με τέρματα των Στάινς, Κλόμπε και Σμιτς η Ολλανδία ισοφάρισε 12-12, σχεδόν δύο λεπτά πριν τη λήξη του α΄ μέρους, ωστόσο ο Ελευθεριάδης έβαλε ξανά την εθνική μπροστά στο σκορ (13-12), σχεδόν 1,5 λεπτό πριν την ανάπαυλα, με τον Παναγιώτου να διαμορφώνει το 14-12, εννέα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.Ο Μπόσκος πέτυχε το πρώτο γκολ του β΄ μέρους για το 15-12, ενώ λίγο αργότερα με πέναλτι «έγραψε» το 16-12.Ο Φερστάινεν με πέναλτι και ο Νάχτεχααλ μείωσαν σε 16-14, αλλά ο Τόσκας «απάντησε» άμεσα για το 17-14 στο 34΄.Με δύο γκολ του Μπάιενς και πέναλτι του Τεν Φέλντε μετά την αποβολή του Ελευθεριάδη, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν 17-17 στο 37΄, αλλά ο Τόσκας κράτησε την εθνική μπροστά στο σκορ.Ο Στάβαστ «έγραψε» το 19-18 στο 40΄ και έβαλε ξανά την Ολλανδία σε θέση... οδηγού μετά την έναρξη του αγώνα, σε μια φάση που τραυματίστηκε ο Μάνθος και δεν επέστρεψε στο ματς, ενώ ο Νάχτεχααλ έφερε εκ νέου τους φιλοξενούμενους στο +2 (20-18) στο 42΄.Ο Μπόσκος μείωσε με πέναλτι σε 20-19, αλλά οι Ολλανδοί «έσφιξαν» την άμυνά τους κι επέβαλαν το δικό τους ρυθμό, με τον Ταμποάντα να διαμορφώνει με δύο γκολ το 22-19 στο 47΄.Ο Νάχτεχααλ πέτυχε το 23-19, με τον Τόσκα να δίνει «ανάσα» στην εθνική «γράφοντας» το 23-20 στο 48΄.Ο Νάχτεχααλ διαμόρφωσε το 24-20, με τον Μπόσκο να αστοχεί στη συνέχεια σε εκτέλεση πέναλτι, πριν ο Ταμποάντα «γράψει» το 25-20 στο 52΄.Σχεδόν άμεσα ο Λιάπης μείωσε σε 25-21, ενώ ο Παναγιώτου με δύο διαδοχικά γκολ διαμόρφωσε το 25-23 στο 54΄.Ο Σμιτς «έγραψε» το 26-23 στο 55΄, αλλά ο Τσακουρίδης μείωσε σε 26-24, σχεδόν πέντε λεπτά πριν το τέλος.Ο Παναγιώτου πέτυχε το 26-25, περίπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη, κερδίζοντας και τη δίλεπτη αποβολή του Σμιτς, ενώ ο Τόσκας ισοφάρισε 26-26, τρία λεπτά πριν το τέλος, πριν ο Παναγιώτου δώσει ξανά προβάδισμα στην εθνική (27-26), δύο λεπτά -και κάτι- πριν τη λήξη.Ο Ταμποάντα ισοφάρισε 27-27, 1:22 πριν το τέλος, αλλά ο Τόσκας κέρδισε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Παναγιώτου για το 28-27, 48 δεύτερα πριν τη λήξη.Οι «οράνιε» έκαναν λάθος στην τελευταία επίθεσή τους στο ματς, η εθνική προσπάθησε να πετύχει το γκολ, αλλά ο Ντόρχελο απέκρουσε το σουτ του Παναγιώτου, ωστόσο η μπάλα έφτασε στον Αραμπατζή, ο οποίος «έγραψε», τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, το 29-27 και έδωσε στην εθνική το +2 και την ψυχολογική ώθηση ενόψει του αγώνα ρεβάνς της Κυριακής.Διαιτητές: Πέρετζ-Σβαρτζ (Ισραήλ). Παρατηρητής: Καπλάνης (Κύπρος). Κόκκινη: 37:15 Ελευθεριάδης. Δίλεπτα: 3-4. Πέναλτι: 4/5-2/5.Ελευθεριάδης 2, Τζίμπουλας, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 6, Λιάπης 4, Μιχαηλίδης, Τόσκας 5, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης 2, Θ. Παπάζογλου 1, Μάνθος, Τζωρτζίνης, Τσακουρίδης 1, Αραμπατζής 1, Παπαντωνόπουλος, Μ. Στάθης.Στάβαστ 1, Μάας, Τεν Φέλντε 1, Πολ, Ντόρχελο, Κόι, Φερστάινεν 1, Κλάικερς, Στάινς 2, Ντέβετζιτς, Σμιτς 3, Χάουτεπεν, Κλόμπε 2, Νάχτεχααλ 8, Μπάιενς 2, Ταμποάντα 7.