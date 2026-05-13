Ελλάδα - Ολλανδία 29-27: Πήρε προβάδισμα και πάει στο Ρότερνταμ για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ, δείτε βίντεο
Με αντεπίθεση διαρκείας στα τελευταία οκτώ λεπτά η εθνική ομάδα νίκησε την Ολλανδία με 29-27 στη Χαλκίδα και την Κυριακή στο Ρότερνταμ θα παίξει τα ρέστα της για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027
Μικρό προβάδισμα για την προκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027 πήρε σήμερα (13/5) η εθνική χάντμπολ των ανδρών...
Και αυτό γιατί η μαχητική ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα, αν και βρέθηκε να χάνει με πέντε γκολ διαφορά (25-20) στο 52΄, νίκησε την Ολλανδία στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης» της Χαλκίδας με 29-27 (ημίχρονο 14-12), στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 3η και τελευταία προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην ευρωπαϊκή ζώνη.
Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καλείται να υπερασπιστεί το προβάδισμα των δύο γκολ στον αγώνα ρεβάνς που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή (17/5, 16:00) στο Ρότερνταμ, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τη διοργάνωση που θα λάβει χώρα στα γήπεδα της Γερμανίας το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου 2027 και να επιστρέψει σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ύστερα από το τουρνουά στην Τυνησία το 2005.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 2-0, αλλά ο αργός ρυθμός που έδωσε η εθνική στο ματς απέδωσε... καρπούς και, με τον Μπουκοβίνα να αποκρούει και δύο πέναλτι, πέτυχε πέντε «αναπάντητα» γκολ και πέρασε μπροστά στο σκορ με 5-2 στο 9΄.
Με πέναλτι του Μπόσκου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε 8-4 στο 13΄, ενώ λίγο πριν το μέσον του α΄ μέρους ο Τόσκας «έγραψε» το 9-4.
Με δύο γκολ του Νάχτεχααλ και ενδιάμεσα ένα του Στάινς η Ολλανδία μείωσε σε 10-8 στο 19΄, αλλά ο Μπόσκος «απάντησε» άμεσα για το 11-8, πριν ο Φερστάινεν «σημαδέψει» το δοκάρι σε πέναλτι. Ο Σμιτς διαμόρφωσε το 11-9 στο 24΄, αλλά ο Παπάζογλου έδωσε «αέρα» τριών τερμάτων στην εθνική (12-9) στο 26΄.
Όμως, με τέρματα των Στάινς, Κλόμπε και Σμιτς η Ολλανδία ισοφάρισε 12-12, σχεδόν δύο λεπτά πριν τη λήξη του α΄ μέρους, ωστόσο ο Ελευθεριάδης έβαλε ξανά την εθνική μπροστά στο σκορ (13-12), σχεδόν 1,5 λεπτό πριν την ανάπαυλα, με τον Παναγιώτου να διαμορφώνει το 14-12, εννέα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.
Ο Μπόσκος πέτυχε το πρώτο γκολ του β΄ μέρους για το 15-12, ενώ λίγο αργότερα με πέναλτι «έγραψε» το 16-12.
Ο Φερστάινεν με πέναλτι και ο Νάχτεχααλ μείωσαν σε 16-14, αλλά ο Τόσκας «απάντησε» άμεσα για το 17-14 στο 34΄.
Με δύο γκολ του Μπάιενς και πέναλτι του Τεν Φέλντε μετά την αποβολή του Ελευθεριάδη, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν 17-17 στο 37΄, αλλά ο Τόσκας κράτησε την εθνική μπροστά στο σκορ.
Ο Στάβαστ «έγραψε» το 19-18 στο 40΄ και έβαλε ξανά την Ολλανδία σε θέση... οδηγού μετά την έναρξη του αγώνα, σε μια φάση που τραυματίστηκε ο Μάνθος και δεν επέστρεψε στο ματς, ενώ ο Νάχτεχααλ έφερε εκ νέου τους φιλοξενούμενους στο +2 (20-18) στο 42΄.
Ο Μπόσκος μείωσε με πέναλτι σε 20-19, αλλά οι Ολλανδοί «έσφιξαν» την άμυνά τους κι επέβαλαν το δικό τους ρυθμό, με τον Ταμποάντα να διαμορφώνει με δύο γκολ το 22-19 στο 47΄.
Ο Νάχτεχααλ πέτυχε το 23-19, με τον Τόσκα να δίνει «ανάσα» στην εθνική «γράφοντας» το 23-20 στο 48΄.
Ο Νάχτεχααλ διαμόρφωσε το 24-20, με τον Μπόσκο να αστοχεί στη συνέχεια σε εκτέλεση πέναλτι, πριν ο Ταμποάντα «γράψει» το 25-20 στο 52΄.
Σχεδόν άμεσα ο Λιάπης μείωσε σε 25-21, ενώ ο Παναγιώτου με δύο διαδοχικά γκολ διαμόρφωσε το 25-23 στο 54΄.
Ο Σμιτς «έγραψε» το 26-23 στο 55΄, αλλά ο Τσακουρίδης μείωσε σε 26-24, σχεδόν πέντε λεπτά πριν το τέλος.
Ο Παναγιώτου πέτυχε το 26-25, περίπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη, κερδίζοντας και τη δίλεπτη αποβολή του Σμιτς, ενώ ο Τόσκας ισοφάρισε 26-26, τρία λεπτά πριν το τέλος, πριν ο Παναγιώτου δώσει ξανά προβάδισμα στην εθνική (27-26), δύο λεπτά -και κάτι- πριν τη λήξη.
Ο Ταμποάντα ισοφάρισε 27-27, 1:22 πριν το τέλος, αλλά ο Τόσκας κέρδισε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Παναγιώτου για το 28-27, 48 δεύτερα πριν τη λήξη.
Οι «οράνιε» έκαναν λάθος στην τελευταία επίθεσή τους στο ματς, η εθνική προσπάθησε να πετύχει το γκολ, αλλά ο Ντόρχελο απέκρουσε το σουτ του Παναγιώτου, ωστόσο η μπάλα έφτασε στον Αραμπατζή, ο οποίος «έγραψε», τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, το 29-27 και έδωσε στην εθνική το +2 και την ψυχολογική ώθηση ενόψει του αγώνα ρεβάνς της Κυριακής.
Διαιτητές: Πέρετζ-Σβαρτζ (Ισραήλ). Παρατηρητής: Καπλάνης (Κύπρος). Κόκκινη: 37:15 Ελευθεριάδης. Δίλεπτα: 3-4. Πέναλτι: 4/5-2/5.
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ζαραβίνας): Ελευθεριάδης 2, Τζίμπουλας, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 6, Λιάπης 4, Μιχαηλίδης, Τόσκας 5, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης 2, Θ. Παπάζογλου 1, Μάνθος, Τζωρτζίνης, Τσακουρίδης 1, Αραμπατζής 1, Παπαντωνόπουλος, Μ. Στάθης.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Στάφαν Όλσον): Στάβαστ 1, Μάας, Τεν Φέλντε 1, Πολ, Ντόρχελο, Κόι, Φερστάινεν 1, Κλάικερς, Στάινς 2, Ντέβετζιτς, Σμιτς 3, Χάουτεπεν, Κλόμπε 2, Νάχτεχααλ 8, Μπάιενς 2, Ταμποάντα 7.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
