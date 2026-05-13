Αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Διοικητής της ΕΥΠ
Το αίτημα των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών
Την κλήση για ακρόαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ζητά το ΠΑΣΟΚ με αίτημα που κατέθεσε στον Πρόεδρο της επιτροπης Θανάση Μπούρα.
Το αίτημα των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παναγιώτη Δουδωνή, Δημήτρη Μπιάγκη και Ευαγγελίας Λιακούλη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του κ Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στο κείμενο τους η κλήση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού σχετίζεται με θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας καθώς και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.
Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αθήνα, 13 Μαΐου 2026
Προς τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κ. Αθανάσιο Μπούρα
Θέμα: Κλήση για ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σας ζητούμε, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, , προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή του για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας καθώς και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.
Οι Αιτούντες Βουλευτές
Παναγιώτης Δουδωνής, Α΄ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Μπιάγκης Δημήτριος
Λιακούλη Ευαγγελία
