Ανδρέας Μικρούτσικος για Eurovision: Φοβάμαι, όχι μόνο για την πρώτη αλλά και για τη δεύτερη θέση
Ανδρέας Μικρούτσικος για Eurovision: Φοβάμαι, όχι μόνο για την πρώτη αλλά και για τη δεύτερη θέση
Ο παρουσιαστής σχολίασε την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' Ημιτελικό
Τη δική του άποψη για την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' Ημιτελικό της Eurovision κατέθεσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, υποστηρίζοντας ότι θα δυσκολευτεί πολύ να κατακτήσει την κορυφή. Αφού επισήμανε ορισμένες στιγμές που δεν του άρεσαν, ο παρουσιαστής πρόσθεσε πως ούτε η εξασφάλιση της δεύτερης θέσης είναι εύκολη υπόθεση. Παρόλα αυτά, διευκρίνισε ότι το αποτέλεσμα του άρεσε.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno», την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Ανδρεάς Μικρούτσικος σχολίασε για την ελληνική συμμετοχή: «Αρκετά πλάνα είναι με πάρα πολύ φως, με πάρα πολλά εφέ και με χαμένο τον Ακύλα. Θα ‘θελα λιγότερα τέτοια, ένα. Δεύτερον, ενώ το εύρημα με τα τρία δωμάτια μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό έγινε γρήγορα και με τρεις φιγούρες ιδιαίτερες. Εκείνο που δεν μου άρεσε, όμως, ήταν πως απευθύνθηκε στη μάνα του. Δεν μου άρεσε σαν πλάνο, ανέβηκε, κατέβηκε, έκανε πολλά πράγματα και ήταν η πρώτη φορά που, ενώ σε όλα ήταν ακριβώς με ένταση και με κίνηση, στη φωνή του εκεί λείπουν αναπνοούλες. Έπρεπε να γίνει λίγο πιο απλά, λίγο πιο λειτουργικά».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος
«Είναι πολύ ωραία η μελωδία και η πολυφωνία που γίνεται, σε εκείνη τη στιγμή, αυτό όμως το μήνυμα που περνάει στα αγγλικά είναι πολύ techno για το συναίσθημα του Ακύλα. Θεωρώ άτυχη τη στιγμούλα αυτή», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι δύσκολο να κερδίσει τη νίκη η ελληνική αποστολή: «Γενικά μου άρεσε, αλλά θα δυσκολευτούμε για την πρώτη θέση. Ενώ μέχρι χθες έλεγα ότι έχουμε αυτό το υλικό, αν γινόταν εφαλτήριο το χθεσινό, για να βγάλει τον Ακύλα πρώτο πλάνο. Βγήκε ο Ακύλας με αρκετά πράγματα πρώτο πλάνο άρα θα μας φέρει σε δυσκολία».
Πλέον ο παρουσιαστής δεν θεωρεί εύκολη ούτε την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. «Δεν είναι θέμα act και σκηνοθεσίας, δεν είναι θέμα να δω διάφορα και να πω “α, ωραίο”, είναι η ψυχή και η τεχνική του Ακύλα,. Τώρα, αν γίνεται καλειδοσκόπιο, αν βλέπω αυτό και εκείνο, αν βλέπω χώρους και διάφορα, το κάνει λίγο πλούσιο που χρειάζεται, αλλά σ’ αυτόν τον βαθμό είναι και λίγο κομπρεσάρισμα του φαινομένου Ακύλας. Φοβάμαι, όχι μόνο για την πρώτη αλλά και για τη δεύτερη θέση», κατέληξε.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno», την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Ανδρεάς Μικρούτσικος σχολίασε για την ελληνική συμμετοχή: «Αρκετά πλάνα είναι με πάρα πολύ φως, με πάρα πολλά εφέ και με χαμένο τον Ακύλα. Θα ‘θελα λιγότερα τέτοια, ένα. Δεύτερον, ενώ το εύρημα με τα τρία δωμάτια μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό έγινε γρήγορα και με τρεις φιγούρες ιδιαίτερες. Εκείνο που δεν μου άρεσε, όμως, ήταν πως απευθύνθηκε στη μάνα του. Δεν μου άρεσε σαν πλάνο, ανέβηκε, κατέβηκε, έκανε πολλά πράγματα και ήταν η πρώτη φορά που, ενώ σε όλα ήταν ακριβώς με ένταση και με κίνηση, στη φωνή του εκεί λείπουν αναπνοούλες. Έπρεπε να γίνει λίγο πιο απλά, λίγο πιο λειτουργικά».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος
«Είναι πολύ ωραία η μελωδία και η πολυφωνία που γίνεται, σε εκείνη τη στιγμή, αυτό όμως το μήνυμα που περνάει στα αγγλικά είναι πολύ techno για το συναίσθημα του Ακύλα. Θεωρώ άτυχη τη στιγμούλα αυτή», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι δύσκολο να κερδίσει τη νίκη η ελληνική αποστολή: «Γενικά μου άρεσε, αλλά θα δυσκολευτούμε για την πρώτη θέση. Ενώ μέχρι χθες έλεγα ότι έχουμε αυτό το υλικό, αν γινόταν εφαλτήριο το χθεσινό, για να βγάλει τον Ακύλα πρώτο πλάνο. Βγήκε ο Ακύλας με αρκετά πράγματα πρώτο πλάνο άρα θα μας φέρει σε δυσκολία».
Πλέον ο παρουσιαστής δεν θεωρεί εύκολη ούτε την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. «Δεν είναι θέμα act και σκηνοθεσίας, δεν είναι θέμα να δω διάφορα και να πω “α, ωραίο”, είναι η ψυχή και η τεχνική του Ακύλα,. Τώρα, αν γίνεται καλειδοσκόπιο, αν βλέπω αυτό και εκείνο, αν βλέπω χώρους και διάφορα, το κάνει λίγο πλούσιο που χρειάζεται, αλλά σ’ αυτόν τον βαθμό είναι και λίγο κομπρεσάρισμα του φαινομένου Ακύλας. Φοβάμαι, όχι μόνο για την πρώτη αλλά και για τη δεύτερη θέση», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα