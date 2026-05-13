Ματ Ντέιμον: Αντιμετώπισα την «Οδύσσεια» σαν να ήταν η τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ
Ματ Ντέιμον: Αντιμετώπισα την «Οδύσσεια» σαν να ήταν η τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ
Δεν υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί πάνω από πενήντα ετών που να πρωταγωνιστούν σε τέτοια έπη, εξήγησε
Μπορεί η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν να μην είναι το τελευταίο κινηματογραφικό πρότζεκτ στο οποίο θα συμμετέχει ο Ματ Ντέιμον, ωστόσο ο ίδιος το αντιμετώπισε σχεδόν σαν να ήταν.
Σε νέο προφίλ του περιοδικού Time για τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν και το επερχόμενο ομηρικό έπος του, που θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ο Ντέιμον μίλησε για το πόσο σπάνιος είναι ένας ρόλος όπως αυτός του Οδυσσέα, ειδικά για έναν ηθοποιό 55 ετών. «Δεν υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί πάνω από πενήντα ετών που να πρωταγωνιστούν σε τέτοια έπη», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Το είδα σαν να ήταν η τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ».
Το Time διευκρίνισε ότι ο ηθοποιός δεν αποσύρεται στην πραγματικότητα. Ο Ντέιμον είδε την «Οδύσσεια» ως μια ευκαιρία ζωής — και ως μια μεγάλη πρόκληση, δεδομένου ότι πρόκειται για μια action υπερπαραγωγή, γυρισμένη σε φυσικές τοποθεσίες και κυρίως με πρακτικά εφέ. Ο ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό ότι η ερμηνεία του Οδυσσέα ήταν η εμπειρία που του έδωσε τα περισσότερα στη μέχρι τώρα καριέρα του στο Χόλιγουντ.
«Τέτοιες ταινίες δεν γυρίζονται πια. Το να το κάνεις αυτό χωρίς green screen, με τον τρόπο που θα το έκανε ο Ντέιβιντ Λιν, δεν ξέρω κανέναν, με εξαίρεση τον Κρις, που να προσπαθεί καν να το κάνει», είπε ο Ντέιμον.
Όπως ο αείμνηστος Λιν, ο Βρετανός σκηνοθέτης που έγινε γνωστός για μεγάλης κλίμακας έπη, ανάμεσά τους και το «Λόρενς της Αραβίας» του 1962, έτσι και ο Νόλαν δημιούργησε τεράστια πρακτικά σκηνικά και σκηνές δράσης. Η φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του αρχαιοελληνικού έπους από τον σκηνοθέτη του Oppenheimer είναι επίσης η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX.
«Όταν νιώθεις άβολα —και αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές, σωματικά, από τη φύση όσων απαιτούνται για να γυριστούν αυτές οι σκηνές— αν γυρίσεις και κοιτάξεις πίσω σου, εκείνος δεν είναι πάνω από πέντε πόδια μακριά και κάνει το ίδιο πράγμα χωρίς να παραπονιέται», σχολίασε ο Ντέιμον για τον σκηνοθέτη του. «Υπάρχει κάτι πολύ ωραίο στο να είσαι στρατιώτης στο χαράκωμα και να κοιτάς δίπλα σου και ο στρατηγός να βρίσκεται ακριβώς εκεί», συμπλήρωσε.
Σε νέο προφίλ του περιοδικού Time για τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν και το επερχόμενο ομηρικό έπος του, που θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ο Ντέιμον μίλησε για το πόσο σπάνιος είναι ένας ρόλος όπως αυτός του Οδυσσέα, ειδικά για έναν ηθοποιό 55 ετών. «Δεν υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί πάνω από πενήντα ετών που να πρωταγωνιστούν σε τέτοια έπη», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Το είδα σαν να ήταν η τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ».
Το Time διευκρίνισε ότι ο ηθοποιός δεν αποσύρεται στην πραγματικότητα. Ο Ντέιμον είδε την «Οδύσσεια» ως μια ευκαιρία ζωής — και ως μια μεγάλη πρόκληση, δεδομένου ότι πρόκειται για μια action υπερπαραγωγή, γυρισμένη σε φυσικές τοποθεσίες και κυρίως με πρακτικά εφέ. Ο ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό ότι η ερμηνεία του Οδυσσέα ήταν η εμπειρία που του έδωσε τα περισσότερα στη μέχρι τώρα καριέρα του στο Χόλιγουντ.
Matt Damon Says He Approached The Odyssey as If It Was ‘the Last Movie I’d Ever Do' https://t.co/0P2haYBdLq— People (@people) May 13, 2026
Όπως ο αείμνηστος Λιν, ο Βρετανός σκηνοθέτης που έγινε γνωστός για μεγάλης κλίμακας έπη, ανάμεσά τους και το «Λόρενς της Αραβίας» του 1962, έτσι και ο Νόλαν δημιούργησε τεράστια πρακτικά σκηνικά και σκηνές δράσης. Η φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του αρχαιοελληνικού έπους από τον σκηνοθέτη του Oppenheimer είναι επίσης η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX.
«Όταν νιώθεις άβολα —και αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές, σωματικά, από τη φύση όσων απαιτούνται για να γυριστούν αυτές οι σκηνές— αν γυρίσεις και κοιτάξεις πίσω σου, εκείνος δεν είναι πάνω από πέντε πόδια μακριά και κάνει το ίδιο πράγμα χωρίς να παραπονιέται», σχολίασε ο Ντέιμον για τον σκηνοθέτη του. «Υπάρχει κάτι πολύ ωραίο στο να είσαι στρατιώτης στο χαράκωμα και να κοιτάς δίπλα σου και ο στρατηγός να βρίσκεται ακριβώς εκεί», συμπλήρωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα