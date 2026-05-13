Η τραυματική εμπειρία μίας δημοσιογράφου από συνέντευξη με τη Λάιβλι: Φοβήθηκε ότι θα μπει στη «μαύρη λίστα» του Χόλιγουντ

Την τραυματική εμπειρία που είχε παίρνοντας συνέντευξη από την Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε μία δημοσιογράφος. Παρά τα άβολα σχόλια της ηθοποιού, δεν είχε αντιδράσει, φοβούμενη ότι θα έμπαινε σε «μαύρη λίστα» από τη βιομηχανία του κινηματογράφου.H Λάιβλι είχε βρεθεί εδώ και πάνω από έναν χρόνο στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της νομικής διαμάχης της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, που τελικά έληξε με εξωδικαστικό συμβιβασμό . Η ηθοποιός είχε κατηγορήσει τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us» μεταξύ άλλων για σεξουαλική παρενόχληση και εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμησης.Η δημοσιογράφος του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ Κέρστι Φλα αναφέρθηκε στο Page Six, στη συνέντευξη του 2016 με τη Λάιβλι και την ηθοποιό Πάρκερ Πόζι, η οποία επανήλθε πρόσφατα στη δημοσιότητα.«Ως δημοσιογράφος, πρέπει πάντα να κρατάς μια ανώτερη στάση, ξέρετε;. Οπότε, όταν καθόμουν εκεί, δεν μπορούσα να αντιδράσω σε αυτό που μου έκαναν, με την έννοια του να σηκωθώ να φύγω ή να τους απαντήσω ή να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί ήξερα ότι αν το έκανα, δεν θα είχα ποτέ ξανά τέτοιες ευκαιρίες», είπε αρχικά.Αν και η Φλα σημείωσε ότι δεν ήθελε απαραίτητα άλλη μία ευκαιρία να πάρει συνέντευξη από τη Λάιβλι, εξήγησε ότι ηθοποιός συνεργάζεται με ανθρώπους που βρίσκονται σε ισχυρές θέσεις. «Ξέρετε, έχει υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και μετά μιλούν μεταξύ τους και σε βάζουν στη μαύρη λίστα», εκτίμησε η Φλα. «Έτσι λειτουργεί, σωστά;».Λόγω του φόβου της ότι θα αποκλειστεί από μελλοντικές ευκαιρίες για συνεντεύξεις, η δημοσιογράφος απλώς συγκρατήθηκε. «Έτσι απλώς καθόμουν εκεί και άρχισα να απογοητεύομαι, να θυμώνω, να στενοχωριέμαι όλο και περισσότερο, όλα αυτά τα συναισθήματα, γιατί σκεφτόμουν ότι δεν μπορούσα να πιστέψω πως όντως το έκαναν. Ήμουν απλώς σε σοκ», εξήγησε.Η Φλα επισήμανε το άνισο πλεονέκτημα που είχε η Λάιβλι απέναντί της κατά τη διάρκεια της άβολης συζήτησής τους. «Ένας δημοσιογράφος που θέλει να συνεχίσει να κάνει τέτοιου είδους συνεντεύξεις πρέπει απλώς, ξέρετε, να αποδεχθεί αυτούς τους όρους», σημείωσε.Το 2016, η Φλα πήρε συνέντευξη από τη Λάιβλι και την Πόζι, ενώ οι δύο ηθοποιοί προωθούσαν την ταινία τους «Café Society». Καθώς η Λάιβλι ήταν τότε έγκυος, η Φλα τη συνεχάρη για τη «μικρή κοιλίτσα» της, με την ηθοποιό να της απαντά: «Συγχαρητήρια για τη δική σου μικρή κοιλίτσα».Η Φλα, αιφνιδιασμένη, προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, ρωτώντας τις για τα κοστούμια της ταινίας. Η Λάιβλι, όμως, φάνηκε να ενοχλείται από την ερώτηση και απάντησε: «Όλοι θέλουν να μιλούν για τα ρούχα, αλλά αναρωτιέμαι αν θα ρωτούσαν τους άντρες για τα ρούχα».Από εκεί και πέρα, η Λάιβλι και η Πόζι έκαναν ολόκληρη συζήτηση μεταξύ τους, χωρίς να αφήνουν τη Φλα να μιλήσει. «Καθόμουν απλώς εκεί, κάπως σαν “ω”… Δεν το καταλάβαινα πραγματικά όλο αυτό. Και μετά, όταν έκανα την επόμενη ερώτηση για τα κοστούμια, γύρισαν η μία προς την άλλη και απλώς με αγνόησαν. Τότε ήταν που άρχισα, ξέρετε, να νιώθω: “Θεέ μου. Όντως το κάνουν αυτό”», θυμήθηκε.

