Η λαμπερή εμφάνιση της Τζέιν Φόντα στο κόκκινο χαλί των Καννών έξι μέρες μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της
Μία εμφάνιση αντάξια του θρύλου της πραγματοποίησε η Τζέιν Φόντα στην πρεμιέρα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.
Απαστράπτουσα, πόζαρε στο κόκκινο χαλί δίπλα στη Ντέμι Μουρ, φορώντας μία custom μάξι δημιουργία Gucci με μακριά μανίκια, κεντημένη εξ' ολοκλήρου με μαύρες παγιέτες. Το look ολοκληρώθηκε με κοσμήματα από τη συλλογή Pomellato High Jewelry, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε ένα μοναδικό περιδέραιο, ενώ τα γκρίζα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς με πλούσιο όγκο.
Λίγο αργότερα, η 88χρονη βραβευμένη με Όσκαρ σταρ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την ηθοποιό Γκονγκ Λι για να κηρύξουν επίσημα την έναρξη της διοργάνωσης.
Σύμφωνα με το περιοδικό People, αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Τεντ Τέρνερ.
Η Φόντα υπήρξε η τρίτη σύζυγος του μεγιστάνα των μέσων, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1991 έως το 2001. Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους χώρισαν επίσημα πριν από δύο δεκαετίες, η ηθοποιός διατήρησε μία βαθιά τρυφερότητα για τη σχέση τους, αποκαλώντας τον συχνά ως τον «αγαπημένο πρώην σύζυγό της».
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Jane Fonda stuns on the #Cannes opening night red carpet.
Jane Fonda, 88, makes public appearance 6 days after death of ex-husband Ted Turner
