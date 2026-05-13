Γαλλία: Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό μετά από θάνατο επιβάτη

Οι αρχές εξετάζουν πιθανή επιδημία γαστρεντερίτιδας στο πλοίο «Ambition», καθώς περίπου 50 επιβάτες εμφάνισαν συμβατά συμπτώματα - Αποκλείστηκε σε πρώτη φάση η παρουσία νοροϊού

1.700 άνθρωποι παραμένουν σε καραντίνα πάνω στο Ambition», το οποίο βρίσκεται στις Εκβολές της Ζιρόντ κοντά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, έπειτα από θάνατο επιβάτη και ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας.



Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της νομαρχίας της Ζιρόντ και της περιφερειακής υγειονομικής υπηρεσίας της Γαλλίας, στο πλοίο βρίσκονται 1.233 επιβάτες - κυρίως Βρετανοί και Ιρλανδοί - καθώς και 514 μέλη πληρώματος.



50 επιβάτες παρουσίασαν συμπτώματα συμβατά με οξεία











Οι γαλλικές αρχές υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει την υπόθεση με τα πρόσφατα κρούσματα χανταϊού που είχαν εντοπιστεί στο πλοίο MV Hondius στον Ατλαντικό Ωκεανό.



Σε εξέλιξη οι εργαστηριακές εξετάσεις Η νομαρχία της Ζιρόντ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια ο παθογόνος παράγοντας που προκάλεσε τα συμπτώματα. Στόχος των εξετάσεων είναι να αξιολογηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.



Οι πρώτες εξετάσεις απέκλεισαν την παρουσία νοροϊού, ο οποίος αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες γαστρεντερίτιδας σε κρουαζιερόπλοια. Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κορύφωση των συμπτωμάτων — κυρίως εμετοί και διάρροιες — καταγράφηκε στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη.



Το θύμα, ένας 90χρονος επιβάτης, πέθανε πριν από την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Βρέστης.



Το ταξίδι του κρουαζιερόπλοιου Το πλοίο της εταιρείας Ambassador Cruise Line είχε αναχωρήσει από τα Shetland Islands στις 6 Μαΐου και πραγματοποίησε στάσεις στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και τη Βρέστη, πριν φτάσει στο Μπορντό.



Το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε αναχώρηση από τη γαλλική πόλη με προορισμό την Ισπανία.



Παρά την καραντίνα στο πλοίο, δεν έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Το μεσημέρι της Τετάρτης, επιβάτες βρίσκονταν ακόμη στα καταστρώματα του πλοίου και φωτογράφιζαν το κέντρο του Μπορντό.