Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα μετά την εμφάνισή του στον Α' ημιτελικό
Ο τραγουδιστής παρουσίασε στη σκηνή της Βιέννης το «Ferto» και είναι ανάμεσα στις χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό του Σαββάτου

Λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον Α’ ημιτελικό της Eurovision και την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό, τα στοιχήματα αποτυπώνουν τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή, καθώς ο διαγωνισμός μπαίνει στην τελική του ευθεία.

Στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για τη νίκη στον διαγωνισμό παραμένει η Ελλάδα μετά την εμφάνιση του Ακύλα στη Βιέννη, το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου. Ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε στη σκηνή το «Ferto» και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου, διατηρώντας την ελληνική συμμετοχή ανάμεσα στα βασικά φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η εικόνα στον πίνακα του poll του Eurovisionworld δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη 2η θέση, πίσω από τη Φινλανδία, η οποία παραμένει στην κορυφή με ποσοστό 37% για τη νίκη. Η ελληνική συμμετοχή ακολουθεί με 14%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία με 11%.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι η μεταβολή στην απόδοση της Ελλάδας μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό. Η χώρα παραμένει στη δεύτερη θέση, όμως το ποσοστό νίκης έχει υποχωρήσει. Πριν από δύο ημέρες η Ελλάδα βρισκόταν στο 13%, λίγες ώρες πριν από τον Α’ ημιτελικό ανέβηκε στο 21%, ενώ μετά την παρουσίαση του «Ferto» στη σκηνή έπεσε στο 14%.

Δείτε τον πίνακα

Στον ίδιο πίνακα, μετά την Ελλάδα και τη Δανία, ακολουθούν η Γαλλία με το «Regarde !» στο 7%, το Ισραήλ με το «Michelle» στο 6% και η Αυστραλία, επίσης με 6%. Χαμηλότερα βρίσκονται η Ρουμανία και η Ιταλία με 3%, ενώ Μάλτα και Σουηδία εμφανίζονται με 2%.

Δείτε βίντεο με την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' ημιτελικό

Akylas - Ferto (LIVE) | Greece 🇬🇷 | First Semi-Final | Eurovision 2026

Η ελληνική αποστολή κέρδισε μαζί με τις Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού.
